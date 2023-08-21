趙美心參訪 南加能源廠 受益降通膨法

Caelux執行長Scott Graybeal向趙美心（左）介紹產品未來發展潛力。（記者趙健/攝影）

美國「降低通膨法」（Inflation Reduction Act，簡稱IRA）實施一年來，眾多清潔能源領域的科技創新公司因此受益。 8月16日，國會議員趙美心 （Judy Chu）率團隊參觀了總部位於巴沙迪那的太陽能前沿科技公司Caelux的工廠，深入了解行業發展動向和需求。

在Caelux位於鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的工廠內，其研發團隊向趙美心展示了Caelux產品的應用原理及生產工藝，並介紹了產品未來的發展潛力和生產線徹底本地化的構想。作為加州 理工學院的衍生公司，Caelux開創性地將納米材料鈣鈦礦(perovskite)應用於太陽能發電產品上，並將其產品無縫集成到現有的光伏組件製造流程中，提高了這類產品的發電性能，同時降低安裝成本，讓太陽能發電更具成本效益。

趙美心（左四）16日參觀了總部位於巴沙迪那的太陽能前沿科技公司Caelux的工廠。（記者趙健╱攝影） Caelux將納米材料鈣鈦礦(perovskite)應用於太陽能發電產品，使太陽能發電更具經濟效益。（記者趙健╱攝影）

趙美心指出，美國需要從傳統能源向清潔能源轉型，從而擺脫中東石油 供應的牽制，而這一發展的核心推動力在於科技創新。雖然美國目前已掌握利用清潔能源發電的技術，但如何降低發電成本是這類可再生能源普及的關鍵。「Caelux的產品不僅讓太陽能發電變得平價，而且其產品的生產製造過程有機會完全本土化，我們可以真正擁有屬於自己的能源，不再依賴外部資源。」

在參觀工廠過程中，趙美心和Caelux執行長Scott Graybeal還探討了IRA的稅收抵免（Tax Credit）對於清潔能源創新公司的支持，以及如何最終幫助美國消費者節省能源賬單。趙美心表示，IRA的稅收抵免為美國清潔能源領域的發展提供了有效支持，使得新興的能源科技創新公司得以迅速發展。

Graybeal表示，「降低通膨法」為Caelux的運營提供了堅實的支援，使這項新技術能夠成功被推入市場。