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亞美政聯實習計畫畢業典禮 14大學生收穫滿滿

記者王若然／聖蓋博報導
亞美政聯（CAUSE）2023大學生暑期領導力實習計畫（Leadership Academy）畢業典禮18日在聖蓋博舉行。（記者王若然／攝影）
亞美政聯（CAUSE）2023大學生暑期領導力實習計畫（Leadership Academy）畢業典禮18日在聖蓋博舉行。（記者王若然／攝影）

亞美政聯（CAUSE）2023大學生暑期領導力實習計畫（Leadership Academy）畢業典禮18日在聖蓋博舉行。今年共有14名實習生從該項目畢業，他們在畢業典禮上分享了參與該項目的經歷，表示受益匪淺。

今年實習計畫已是第30屆，亞美政聯創始人創辦人兼主席胡澤群（Charlie Woo）指出，今年有100多位申請人，其中14人憑藉各自特長入選。暑期實習共有九周，學生們每周全職工作五天，約40小時，其中兩天在亞美政聯洛杉磯辦公室，另外三天在加州、聯邦民選官員辦公室或亞裔權益非營利組織實習。因為這些大學生來自美國各州，為讓他們後顧無憂地在加州實習，亞美政聯提供每位實習生4000元生活補助。

亞美政聯創始人創辦人兼主席胡澤群（Charlie Woo）。（記者王若然／攝影）
亞美政聯創始人創辦人兼主席胡澤群（Charlie Woo）。（記者王若然／攝影）

洛杉磯加大學生Meghna Nair，三歲從印度移民至美國。她說，參加該項目是想更深入了解亞裔社區的文化。她表示，通過該項目認識了很多傑出的人物，從他們身上學會了很多。她說，「亞美政聯拓寬了我的視野，讓我的世界更寬廣。」Meghna Nair在加州眾議員Al Muratsuch辦公室實習。

洛杉磯加大學生Meghna Nair。（記者王若然／攝影）
洛杉磯加大學生Meghna Nair。（記者王若然／攝影）

就讀於洛杉磯加大的Emma Chen，生長於聖蓋博谷。在參加此夏令營之前，就在亞美政聯實習。她了解到該夏令營廣受好評之後，決定也來參加。她得以在國會眾議員劉雲平（Ted W. Lieu）辦公室實習。她說，參加該項目讓她看到更多可能性，很多前輩給了她未來在該領域繼續發展的啟發。

就讀於洛杉磯加大的Emma Chen。（記者王若然／攝影）
就讀於洛杉磯加大的Emma Chen。（記者王若然／攝影）

就讀於波莫那學院（Pomona College）的Angel Yuan是加拿大人，在加拿大高中畢業後來美國讀大學。她說，通過該夏令營，認識了很多人，讓她了解政治是如何運行的。Angel Yuan暑期在聯邦眾議員戈麥斯（Jimmy Gomez）辦公室實習。

就讀於波莫那學院（Pomona College）的Angel Yuan。（記者王...
就讀於波莫那學院（Pomona College）的Angel Yuan。（記者王若然／攝影）

芝加哥大學華裔生Liam Chia對公共政策非常感興趣，他說，自己來自於亞裔社區，弟弟有唐氏症，在照顧他的責任中，慢慢體會到社會政策和政治影響的重要性。亞美政聯的暑期項目讓他有機會更深入地了解政治，建立相關領域的人脈。他在國會眾議員趙美心辦公室實習。

芝加哥大學華裔生Liam Chia。（記者王若然／攝影）
芝加哥大學華裔生Liam Chia。（記者王若然／攝影）

胡澤群在當天的畢業典禮上祝賀14位政治實習生畢業，他強調了傳承的重要性。他說，畢業生應不忘如今所得到的實習機會，在未來應回饋給下一代亞裔，如此傳承才可以讓亞裔社區更加壯大。

亞裔 洛杉磯加大 眾議員

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