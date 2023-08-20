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被指錢談不攏 嘉惠爾醫院罷工護士反駁

記者趙健／蒙特利公園市報導
護士們表示，設備陳舊導致的額外瑣事讓他們忙碌不堪，卻又覺得自己「瞎忙」，沒時間照護病人。（記者趙健/攝影）
護士們表示，設備陳舊導致的額外瑣事讓他們忙碌不堪，卻又覺得自己「瞎忙」，沒時間照護病人。（記者趙健/攝影）

洛縣嘉惠爾醫院護士從18日開始進行為期十天的罷工。院方發布聲明指責罷工會對協議的達成起到反作用力，稱罷工「歸根結底是關於金錢」。SEIU 121RN工會執行總監Rosanna Mendez回應：院方聲明是虛偽的，也是對護士們的侮辱。長期面對設備老舊破損、人手嚴重短缺的工作環境，護士們對自身和患者們的安全提出了合理要求。

影音：記者趙健/拍攝

工會代表指出，工會成員們之所以拒絕了15%的加薪提議（三年內每年5%），是因為單純依靠金錢投入並不能解決護士和病人所面臨的困境。他們真正需要解決的是那些阻礙護士招聘和留住有經驗護士的問題。

「這真的不只是錢的問題。」參與罷工的華人護士表示，長期以來，醫院的管理都存在嚴重的問題。首先是醫院設備極度短缺以及年久失修的問題。比如，醫院的中央空調長期運行不正常，反映過多次也未得到解決。每年夏天都會收到病人的抱怨，有些病人甚至因為體溫過高而發燒，護士們只能在病房裡放置風扇。同樣，有些病房就會出現溫度過低，需要加蓋被子的情況，住院環境非常惡劣。

此外，醫院陳舊的設備也耗費了醫護人員大量不必要的時間。電腦當機、需要手抄檢測數據等額外瑣事導致護士們忙碌不堪，卻又覺得自己是在「瞎忙」。他們認為這些時間並沒有用在為病人提供更好護理上。

因為醫院人手短缺，護士們也不得不面對很多額外的工作。比如病房助理人員少，護士們就需要幫病人翻身、餵飯、上廁所，不但耗費了很多本職工作的時間，有時還需要找其他護士幫忙，有時無法第一時間去照護那些有緊急需求的病人。 「很多病人都抱怨，按鈴沒人理，可我們真的是照顧不過來。」

最重要的是，人力短缺的隱患會威脅到病人的安全。比如藥局人手不夠，護士拿藥經常要排很久的隊。曾經發生過一個十分危險的案例，有同事排隊3小時才拿到抗生素，直接引發了那位病人的敗血症。

此外，護士們也反映，他們經常會被調度支援一些並不熟悉的部門，埋下安全隱患。而且，對於一些特殊照護的工作，如果沒有充分培訓是非常危險的。比如ICU護士的正常培訓需要四周，而支援的護士只會被安排六節課的培訓，不僅會導致這些護士內心承受巨大壓力，也是將病人置身於危險處境。 「即便是從外面臨時調借護士支援，由於他們對本院系統和病人情況不熟悉，沒有能力確保為病人提供高質量的護理，他們只能處理一些緊急情況。」

護士們表示，醫療服務是一個團隊工作，人手不足會直接造成護士工作的困難。除了影響自己的從業紀錄外，還要承受心理上的壓力——「總覺得沒能照顧好自己的病人，有很強的負罪感。」

一位參加罷工的華人護士無奈地說：「這裡的亞裔護士過半，華裔病人也占了所有病人的七成以上。其實華人不到萬不得已，真的不會主動抱怨。」

護士們表示，這裡的亞裔護士過半，華裔病人也佔了七成以上，因華人通常不會主動抱怨，...
護士們表示，這裡的亞裔護士過半，華裔病人也佔了七成以上，因華人通常不會主動抱怨，导致問題一直沒有浮出水。（記者趙健/攝影）

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