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哈岡拖行華裔老婦搶包 2嫌落網

記者丁曙／綜合報導
8月14日哈岡美國銀行前停車場，非裔男搶奪華婦錢包，並將她拖拽在地，場面恐怖。（本報檔案照）
8月14日哈岡美國銀行前停車場，非裔男搶奪華婦錢包，並將她拖拽在地，場面恐怖。（本報檔案照）

備受華人社區關注哈岡華裔老婦遭搶案18日宣布偵破，兩名兇嫌男子哈迪（Russell Hardy Jr.）和佩里（Cameron Deshawn Perry，被指控在聖蓋博谷包括哈仙達岡實施多起搶劫和襲擊事件，他們分別被控兩項二級搶劫罪、兩項一級自動取款機搶劫罪，一項二級搶劫未遂罪名，以及兩項虐待老人罪。

洛杉磯縣地檢署起訴書指出，8月14日，這名老婦正從哈仙達岡阿蘇薩大道1605號的自動提款機離開時，據稱佩里走到她身邊並試圖偷她的斜挎包，隨後發生了一場爭鬥，導致受害人被摔倒在地，但她仍抓著錢包。佩里拖著受害者穿過停車場，直到她鬆開為止。一名目擊者用手機記錄了這起事件。

洛杉磯縣檢察長賈斯康18日宣布，哈岡華裔老婦遭搶案，兩名嫌犯被捕。（檔案照，記者...
洛杉磯縣檢察長賈斯康18日宣布，哈岡華裔老婦遭搶案，兩名嫌犯被捕。（檔案照，記者丁曙／攝影）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）18日宣布，哈迪和佩里被指控在工業市、哈仙達岡（Hacienda Heights）和羅蘭岡（Rowland Heights）市搶劫和襲擊多人，其中一些人是老年人。尤其是在哈仙達岡發生的搶劫一名老年婦女的視頻，在網上瘋傳。

目前，哈迪和佩里均已受到指控，案件編號KA133602。他們分別被指控犯有兩項二級搶劫罪，兩項一級自動取款機搶劫罪，以及一項二級搶劫未遂罪名。佩里還被指控犯有兩項虐待老年人或受撫養老年人的罪名。

賈斯康說，洛杉磯社區的任何人都不應該擔憂出門辦事時會遭到搶劫和襲擊。這些針對社區的搶劫和襲擊事件，包括屬於最弱勢群體的老年居民，不僅危及社區的安全和治安，而且還肆虐了那些值得政府給予最大尊重和保護的人們。

檢察官辦公室正在全力和快速對那些罪有應得之人繩之以法。檢察官對保護社區，特別是對那些面臨最大風險的社區的承諾堅定不移。檢察署受害者服務局隨時準備協助這些在此期間需要政府服務的受害者。哈迪定於8月18日在波莫納法院進行提審，佩里定於8月21日在波莫納法院受審。

起訴書回溯，嫌犯佩里和哈迪前科累累，惡貫滿盈。此前5月30日，佩里在羅蘭崗諾加利斯街1457號搶劫了一名婦女。據稱，當這名女子離開一家珠寶店時，佩里從她手中搶走了她的錢包並逃跑。錢包裡有價值15萬美元的珠寶。

6月9日，佩里涉嫌搶劫了一名在工業市科利馬路17801號ATM機上取錢的婦女。據稱，佩里在受害人返回車上時偷走了她的錢包。一名目擊者看到一輛藍色汽車迅速駛離現場，據稱是哈迪駕駛的。

6月14日，一名73歲的婦女在哈仙達崗阿祖薩大道1611號的一個停車場，據稱佩里從後面接近她，搶走了她的錢包，裡面有錢，然後逃跑。

7月2日，一名男子正從羅蘭崗Daisetta街18958號的一家銀行出來時，被佩里用手槍擊打了他的頭部數次，並索要受害者的錢包，但受害者拒絕了。據稱佩里向空中開了一槍， 隨後發生了一場打鬥，佩里空手逃跑。 一名目擊者看到佩里進入一輛據稱由哈迪駕駛的藍色轎車。

哈仙達岡 洛杉磯 工業市

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