「台灣文獻叢書」珍藏本 陳十美贈洛加大東亞圖書館

在僑教中心主任陳敏永見證下，陳十美（中）將她珍藏的「台灣文獻叢書」捐贈洛杉磯加大東亞圖書館館長陳肅（右）。（記者張宏／攝影）

加州台灣同鄉聯誼會15日在洛杉磯華僑文教中心主辦陳十美「台灣文獻叢書」珍藏版捐贈洛杉磯加大 （UCLA ）東亞圖書館 儀式，並將於19日周六舉辦書展，全天展出466本圖書供社區民眾閱讀。

UCLA東亞圖書館館長陳肅表示，「台灣文獻叢書」是史學界公認現今收錄最齊全，最權威的台灣史料全記錄。從唐宋元明清至1963年，也是研究者查閱最頻繁的典籍之一；同時也是鄉土教學、台灣文化最佳代表。

該叢書素有台灣百科全書之稱，包含台灣方志、明代史料、清代檔案等309種台灣史籍，4800餘萬字，上自唐宋元明之文，下至日據時期台灣當地人士之作。以貼近台灣史的觀點，記錄詮釋台灣各地區的開發史、城市演變、人物事蹟、風土民情、詩文傳承，堪稱世界級研究機構珍貴典藏文獻。

加州台灣同鄉聯誼會15日在洛杉磯僑教中心舉辦陳十美珍藏「台灣文獻叢書」捐贈洛杉磯加大東亞圖書館儀式。（記者張宏／攝影）

陳十美表示，這套叢書是她40餘年的收藏，在捐贈洛杉磯加大之前，她還特別租借僑教中心大禮堂，於8月19日將466本同時展出，歡迎僑胞前往閱讀或查尋資料。

僑教中心主任陳敏永表示，這套叢書能幫助對台灣發展史有興趣的學者，感謝陳十美把她珍藏40年的叢書捐贈出來，幫助美國的學者了解台灣。

亞太研究中心項目負責人陳宇晶表示，洛杉磯加大的亞太研究中心台灣研究項目從2017年開始推廣台灣，洛杉磯加大和台灣師範大學合作開展台灣研究項目，迄今已過去六年，不僅促進華語教學，也包括為師範大學學生提供華語獎學金和交換項目。

主辦方還有南加華人文史保存基金會、美國東亞文教基金會和多個組織協辦。

書展舉辦時間是19日周六上午10時至下午5時，地點是洛杉磯僑教中心（9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731）。