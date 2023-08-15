聖伯納汀諾匪持槍搶劫便利店 遭警擊斃

劫匪搶劫加油站便利店。（警方提供）

聖伯納汀諾市警局(San Bernardino)指出，有持槍搶匪日前闖進市區一家加油站 的便利店，威脅店員交出現鈔。警方接到報案趕往現場與嫌犯對峙，嫌犯拒絕投降還舉槍瞄準警員，後遭警員擊斃。

案件發生在8月11日上午，位於聖市215號公路東部的ARCO加油站。聖伯納汀諾市警局於當天上午8時50分接到多次報警，趕往案發地點。當時劫匪持槍在加油站附近走動，警佐格雷（Sgt. Chris Gray）表示，警員命令劫匪放下武器投降，但劫匪拒絕聽令，還拿槍向警員瞄準。這時警員開槍，劫匪被擊中受重傷，送醫不久死亡。

案發現場附近有多人目擊。有目擊者表示，劫匪大約30歲，開一輛深色日產（Nissan ）車。警方通過查看監控，了解到劫匪搶劫便利店，但尚未透露搶走現金的數額。根據警方提供的監控視頻截圖，劫匪在搶劫便利店時，曾用槍威脅店員，警方趕到現場後，劫匪躲在加油機附近的深色休旅 車旁，用槍指警員方向。沒有警員或路人在這起案件中受傷。

劫匪駕駛的車內，還有兩名乘客，已遭警方拘留並接受調查。死亡劫匪的姓名佔未公布。

據悉，這次搶劫案件導致附近的Riley College PREP Academy學校臨時關閉，並於當日上午約十時重新開放。