網路費漲 掌握話術 老客戶成功保留長期優惠價

劉女士在向客服表示自己想要取消網路服務後，客服主動提出將網費調低至新人價，並長期鎖定該價格。（受访者提供）

美國網路運營商的營銷策略，往往會在新用戶註冊首年提供較大的費用折扣，而在優惠期結束後立刻恢復原價，使得很多用戶在一年後續約時感到「措手不及」。不過，近日有南加華人 發現了一個鎖定網費優惠價格的方法。

家住洛杉磯 的華人劉女士說，最近因為搬家需要遷移網路，查看帳戶時發現去年新用戶優惠時期每月49.99元的Spectrum網費早已被漲至69.99元，比之前的優惠價格貴了足足20元。不過劉女士也沒有其他選擇，因為她新家所在的區域只有Spectrum一家網路服務商。

劉女士說：「我想到既然要搬家，不如以先生的名義重新開一個網路帳戶，這樣一來，至少還可以再享受一年新用戶優惠價格。」

於是，劉女士打電話給Spectrum客服，表示自己已經過了新用戶優惠期，搬家後打算終止服務，找機會重新開個新帳戶，沒想到客服立刻表示，她願意為劉女士直接將網費調低至優惠價格49.99元，並幫劉女士長期鎖定這一價格。這令劉女士頗感驚喜，她表示自己完全沒想到客服竟然這麼「隨意」地降價了，而且長期保留優惠價。劉女士說：「客服還告訴我如果是為了享受新用戶價格，不用特意關閉帳戶再重新開啟，這樣還可能產生一些不必要的手續費用。」

在意外獲得折扣後，劉女士上網搜尋了其他人的經驗，她發現，網路運營商其實會提供一些長期的客戶優惠。她建議大家可以每年與自己的網路服務商聯繫，詢問是否有任何長期客戶優惠計畫；此外，若發現網路速度下降或不穩定，可以及時聯繫客服，通常在通報後，網路服務商還會提出一些補償方案，比如折扣或是提升網速。

同樣住在洛杉磯的華人留學生李先生也是Spectrum用戶，發現自己的服務費上漲後打電話給客服申請關停業務。李先生稱，他本來選好了另外一款AT&T 的優惠項目，比恢復原價後的Spectrum更具性價比，沒想到在Spectrum的客服接通電話了解到情況後，也立刻主動提出將服務費用調回新用戶優惠期的水平，希望李先生繼續使用Spectrum的網路服務。

另一位華人錢女士表示，她家幾年前換成了AT&T，每月50元的價格只享受了一年就漲到了近80元。一氣之下錢女士打電話給AT&T要求取消網路服務，並抱怨了平時自己遇到的網速慢、信號不穩定等技術問題，沒想到客服人員不僅當場退回了當月多收取的費用，還把她的網速提升至最高的一檔，並永久鎖定了55元含稅的價格，如今三年多過去了，價格還沒有變動過。

此外，劉女士還提醒大家不要忘記洛杉磯地區還有其他互聯網服務提供商，如AT&T、Verizon等，華人社區的用戶建議定期比較這幾家競爭對手的價格和方案，這樣可以確保選擇到最具性價比的服務。