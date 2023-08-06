喜瑞都匹克球場落成開放 10新場地供公眾打球 並設免費時段

喜瑞都新落成的十個匹克球（Pickleball）場本周開始向公眾開放，為方興未艾的皮克球運動再添一把火。（喜瑞都公園娛樂部提供）

喜瑞都 新落成的十個匹克球（Pickleball）場本周起向公眾開放，為方興未艾的皮克球運動再添一把火。

在華人和亞裔 居民比例甚高的喜瑞都市首次建設正規的匹克球場，十個球場在本周的落成典禮上迎來超過300名體驗者，本周末更是熱火朝天，除了當地居民，周邊城市和社區不少運動愛好者也紛紛前往，場面熱烈。

喜瑞都公園娛樂部門表示，該市新建成的這十個匹克球場採用預約和無預約兩種方式向公眾開放。其中五個球場需要提前預約，民眾可提前七天通過Playpoint App 預約，或提前六天通過電話562-383-2055預約；購買月證（monthly pass）的會員，則可提前十天和九天通過App或電話562-383-2055預約。另有五個球場開放民眾無預約使用，開放時間為每天上午7時至10時，晚上7時至10時，入場費每人10元。

此外，喜瑞都公園娛樂部也設置了匹克球場免費供民眾使用時段。五個球場每周一至周五中午12時至下午4時，周末下午4時至關門，向公眾免費開放，先到先得。

匹克球場地和羽毛球場地完全相同，使用的球大小如網球，但由硬塑料製成，薄殼，中空。打匹克球的活動量和活動度大於羽毛球和乒乓球，但小於網球運動。喜瑞都匹克球場地址：19700 Bloomfield Avenue ，Cerritos, CA 90703，詳情可洽喜瑞都公園娛樂部562- 383-2055。