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聖谷今夏土狼亂竄 更勝往年

記者楊青/洛杉磯報導
土狼猖獗，家寵遭殃。(李若提供)
土狼猖獗，家寵遭殃。(李若提供)

加州近期持續高溫，土狼猖獗，各地社區不斷傳出家寵遭殃。專家表示，去冬今春聖蓋博谷地區氣候溫良，動物大量繁殖，土狼等野生動物今夏活動更勝往年，特別值得注意的是，土狼不僅入侵性强，而且團體攻擊和報復性超强，民眾需多加小心。

聖蓋博谷華人聚居地區，從210公路沿線的巴沙迪那、亞凱迪亞、蒙羅維亞、阿蘇薩、格蘭杜拉，到60號公路沿線奇諾、波莫那、鑽石吧、核桃、羅蘭岡和哈仙達岡，入夏以來不斷傳出土狼肆意遊走社區、甚至進入民宅後院攻擊和拖走寵物。

南加州忠犬俱樂部資深訓狗師Leo表示，南加州四季都可能有土狼出現，但今年入夏以來土狼頻繁出入社區遠超往年，應該與野生動物在今春生態優良繁衍蓬勃有關。目前許多地區持續90度以上高溫，土狼們紛紛出來尋覓食物和水源，一些攻擊性強的土狼甚至躥入民宅庭院，攻擊家寵。

一戶華人家的秋田犬數天前以威猛狂叫將入侵自家院落的土狼嚇跑，主人非常開心，先生忍不住跟太太說，我們的狗狗真是太棒了，不但可愛，還能看家護院。過了幾天，夫妻倆去拉斯維加斯度假，路上特別跟教練Leo說家裡狗狗多棒。當時Leo提醒他們，當心母狼回來報復。

沒想到第二天兩人剛進家門，就聽到保姆哭訴：狗狗沒了！保姆說，前一夜裏聽到院子中有動物打架的聲音，很多動物廝殺的感覺，不敢出去，第二天天亮出去一看，發現自家的秋田犬已倒在血泊中奄奄一息，緊急送醫，回天乏術。

Leo說，家寵長期和人在一起，褪去了很多動物的凶猛，完全不是野生動物的對手，尤其面對土狼這種高智商且紀律嚴明和群體報復性強的野生動物，多數會處下風。南加州山區和沿山社區土狼入侵報告頻傳，聖蓋博谷32個城市協作聯防，基本原則是教導民眾不要「引狼入室」，採用自然方式保持社區與土狼距離，爭取人狼兩安。

加州 南加 聖蓋博

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