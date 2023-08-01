新冠感染比率突增 華女復陽症狀加劇

曾小姐再度感染新冠病毒，她的體溫再次攀升接近40℃，並伴隨其他症狀，如咳嗽、喉嚨痛等。（圖：受訪者提供）

2023年夏季新冠感染比率上升，突如其來的病毒，讓部分民眾措手不及。有兩年前曾染疫的華女 ，再度感染新冠，而且症狀不輕，甚至出現第一次感染時沒有出現的嘔吐不止狀況，令她受盡折磨。

曾小姐曾在2020年感染新冠。她表示，當時嗅覺消失兩周，並伴隨鼻塞等症狀。不過綜合來看，症狀不算太重，她選擇在家自行隔離，並未使用任何藥物減輕症狀。感染新冠後，她一直非常謹慎，除按時接種包括加強針（bivalent boosters）在內的總計3針疫苗外，在人多的場合也經常戴口罩，小心防範。

儘管已做好部分預防措施，但曾小姐2023年再度感染新冠，而且此次的症狀讓她受盡折磨。她的體溫一度攀升至接近40℃（104℉），儘管嗅覺和味覺沒有喪失，但咳嗽十分劇烈，即使服用止咳藥、止痛退燒藥Tylenol 、Advil，症狀也難以緩解。到晚上更是嘔吐不止，令她備感疲憊。曾小姐形容，喉嚨感覺如刀割一樣，非常難受。因為尚處確診初期，她並未求醫，倘若過兩天症狀還得不到緩解，曾小姐會選擇求助醫師。

根據聯邦疾病防治中心 （CDC）的數據，截至7月15日，全美新冠入院人數較一周前增加10%。雖然住院人數仍處於歷史最低水平，但廢水中的冠狀病毒含量持續上升，檢測陽性率也在增加。加州 方面，截至7月23日新冠陽性率已達7.6%，高於一個月前的4.1%。