我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

車禍悲劇 台父子脫離收容所 現身感謝各界捐款

秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

新冠感染比率突增 華女復陽症狀加劇

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
曾小姐再度感染新冠病毒，她的體溫再次攀升接近40℃，並伴隨其他症狀，如咳嗽、喉嚨痛等。（圖：受訪者提供）
曾小姐再度感染新冠病毒，她的體溫再次攀升接近40℃，並伴隨其他症狀，如咳嗽、喉嚨痛等。（圖：受訪者提供）

2023年夏季新冠感染比率上升，突如其來的病毒，讓部分民眾措手不及。有兩年前曾染疫的華女，再度感染新冠，而且症狀不輕，甚至出現第一次感染時沒有出現的嘔吐不止狀況，令她受盡折磨。

曾小姐曾在2020年感染新冠。她表示，當時嗅覺消失兩周，並伴隨鼻塞等症狀。不過綜合來看，症狀不算太重，她選擇在家自行隔離，並未使用任何藥物減輕症狀。感染新冠後，她一直非常謹慎，除按時接種包括加強針（bivalent boosters）在內的總計3針疫苗外，在人多的場合也經常戴口罩，小心防範。

儘管已做好部分預防措施，但曾小姐2023年再度感染新冠，而且此次的症狀讓她受盡折磨。她的體溫一度攀升至接近40℃（104℉），儘管嗅覺和味覺沒有喪失，但咳嗽十分劇烈，即使服用止咳藥、止痛退燒藥Tylenol 、Advil，症狀也難以緩解。到晚上更是嘔吐不止，令她備感疲憊。曾小姐形容，喉嚨感覺如刀割一樣，非常難受。因為尚處確診初期，她並未求醫，倘若過兩天症狀還得不到緩解，曾小姐會選擇求助醫師。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）的數據，截至7月15日，全美新冠入院人數較一周前增加10%。雖然住院人數仍處於歷史最低水平，但廢水中的冠狀病毒含量持續上升，檢測陽性率也在增加。加州方面，截至7月23日新冠陽性率已達7.6%，高於一個月前的4.1%。

聯邦疾病防治中心 華女 加州

上一則

加州遊民經費每人逾萬 德州只要806元

下一則

夏季出遊潮 新冠疫情升溫 在外不戴口罩增感染機會

延伸閱讀

今夏新冠確診增加 毒性不強…高齡、免疫力低者仍勿鬆懈

今夏新冠確診增加 毒性不強…高齡、免疫力低者仍勿鬆懈
今夏新冠確診增加 毒性不強…高齡、免疫力低者仍勿鬆懈

今夏新冠確診增加 毒性不強…高齡、免疫力低者仍勿鬆懈
加州新冠再襲 三大指標同升

加州新冠再襲 三大指標同升
蔡英文新冠確診 臉書：症狀輕微 沒有大礙

蔡英文新冠確診 臉書：症狀輕微 沒有大礙
詐新冠貸款 JPL員工恐囚20年

詐新冠貸款 JPL員工恐囚20年
洛男欺詐新冠貸款 面臨最高20年監禁

洛男欺詐新冠貸款 面臨最高20年監禁

熱門新聞

好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

2023-07-30 20:49
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
何女士的房間只有約10平米大，家具、雜物占據了大部分空間。（記者王若然／攝影）

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

2023-07-30 14:09
警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了