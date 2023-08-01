VR視覺 沉浸式體驗梵谷畫作

梵谷沈浸式體驗藝術展登陸蒙地貝婁。（記者朱敏梓/攝影）

自2017年以來在全球巡迴展出、吸引了超過500萬名參觀者、被CNN評為全球12個最佳沉浸式體驗之一的「梵谷：沉浸式體驗」（Van Gogh：The Immersive Experience）展覽於7月重新回歸洛杉磯 ，本次展覽登陸蒙地貝婁大道(Montebello Boulevard ) ，帶參觀者踏上梵谷的心靈與夢想之旅。

梵谷自畫像。（記者朱敏梓/攝影）

繼在紐約、華盛頓特區、西雅圖，甚至跨越大西洋的倫敦和布魯塞爾等城市廣受好評後，梵谷沉浸式體驗藝術展來到洛杉磯，通過360度投影、燈光和VR 等獨特而新鮮的方式展示梵谷的作品和他的繪畫世界。這個全新的展覽由 Exhibition Hub和Fever聯合打造，他們是「Dinos Alive Exhibit」展覽和2022年「莫內：沉浸式體驗」的製作者。

民眾可以在360度的投影中感受梵谷作品。（記者朱敏梓/攝影）

在本次沉浸式展覽中，最先進的技術和360度投影占據了整個展廳，呈現出一種全新的觀看和體驗藝術的方式。透過360度的數字投影、VR體驗和柔和的燈光聲效，展覽能夠給人一種多重感官的體驗，參觀者可以身臨其境地欣賞這些藝術畫作、更深入地感受梵谷的繪畫世界。參觀者不僅可以體驗梵谷的經典畫作，還可以擁有「法國阿爾勒藝術家的一天」的VR視覺體驗，在穿越8件其知名的作品中，感知他的靈感來源。

「向日葵」、「星月夜」、和「臥室」等作品是梵谷最著名的畫作。 這些令人嘆為觀止的作品將在「梵谷：沉浸式體驗」中展出，當投影在全方位轉動時，這些畫作將呈現出不同的形式和形狀。梵谷的多幅字畫像也將會出現在展覽中，相比之前的梵谷沉浸式體驗，這一次的展覽將會為參觀者帶來更震撼的視覺盛宴。

梵谷的臥室。（記者朱敏梓/攝影）

本次展覽參觀時間約為90分鐘，民眾可以在官網提前訂票， 預約參觀日期和時間。所有年齡層都可以參觀本次展覽，成人普通票價為29.9-39.9元起，兒童普通票價為17.90-23.9元，周間和周末票價不同，VR體驗需要另加5元。展覽日期截至9月30日，展覽地點為1345 N. Montebello Boulevard, Montebello (L.A.)。需要購票的民眾可以前往官網https://vangoghexpo.com/los-angeles進行購買。