7旬華婦洛城華埠「蝸居」 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

何女士的房間只有約10平米大，家具、雜物占據了大部分空間。（記者王若然／攝影）

中國大陸電視劇「蝸居」中的主角迫於高房價，只能住在10平米大小的「蝸居」中。這樣的場景也存在於當下的洛杉磯華埠 ，70多歲的華裔 婦人何女士與另一位室友住在僅約10平米的房間中，斜對面還是被燒焦久未修復的房間，她的鄰居也全是包括無證客在內的社會弱勢族群。

10平米堆滿雜物 幾無處下腳

何女士居住在洛杉磯華埠北百老匯街（Broadway street）651號雙層樓中。這棟樓二層是住戶，一層為商鋪。何女士的房間位於走廊盡頭，約10平米的屋子，容納了她的全部家當。裡面堆滿了各種雜物，幾乎沒有下腳的地方。較大的家具包括冰箱、桌子、椅子、微波爐、床。在洛杉磯快破百度的高溫中，何女士家中最重要的降溫設備就是一台掛式冷氣機。不過這台冷氣機是她自掏腰包購買的，公寓原本的空調機已經損壞很多年，早就不能運轉了。

高溫捨不得買冷氣 住戶共用廚房

不過二層公寓住戶中，不是每個人都買得起冷氣機。何女士介紹說，一些比較年輕的、身體較好的租客白天外出打工，晚上才回家，他們就圖省錢不買冷氣機。所有公寓住戶共享一間廚房，各有男女廁所和浴室。

公寓住戶共用一個廚房。（記者王若然／攝影）

發生火災半年 塑料袋遮屋不修繕

何女士的斜對面，有間屋子被塑料袋和膠帶密封著，這間屋子今年1月間凌晨發生火災，屋內物品盡數燒毀，所幸裡面的一對華裔夫婦沒有受傷，目前他們移居至公寓的另一棟房間。時隔半年，這間被燒毀的屋子只用塑料袋遮蓋住門口，還可以聞到刺鼻的燒焦味，然而房東沒有修繕的打算。不過何女士說，走廊被火燒黑的墻壁，前幾天有人來塗了新漆。

今年初發生火災的房間，到現在只是用塑料和膠帶封著，還可以聞到陣陣燒焦味。（記者王若然／攝影） 今年初發生火災的房間在走廊盡頭，時過半年，至今仍未修復。（記者王若然／攝影）

何女士在這間屋子居住了13年，左鄰右舍大多是老住戶，這層公寓共有20個單元，目前約一半有人住，平均每個單元有兩個租客，其中不少人為華裔長者。何女士每月的租金為300多元，大一點的房間，租戶要付500多元。房東於幾年前試圖漲租，但在洛杉磯公平發展會（CCED）和其他非營利組織的幫助下，才將租金壓下來。

無證客鄰居 街邊乞討為生

在這棟公寓的租客，大多數是社會弱勢群體。有像何女士這樣的華裔長者，還有失了一條腿的殘障人士，甚至還有無證移民。何女士介紹，那位無證移民沒有工作，在路邊乞討，來了多年都沒有身分，不過目前在CCED的幫助下，這位無證客正在辦理身分。

二樓公寓走廊到處都釘有顯眼的標牌「No Trespassing」(不得穿越)，不過這些標牌很新，是最近才釘上去的。根據CCED負責人張景雄指出，公寓前段時間門壞了，經常有陌生人闖進來洗澡。於是才在門上釘了這些警告標語。

公寓張貼有很多禁止入內的告示牌。（記者王若然／攝影）

政府檢查公安 消防設施失靈

針對公寓的居住環境等問題，公寓住戶在CCED的幫助下進行過多次抗議，例如抗議漲租，抗議禁止租戶在外晾衣服等。近日有政府相關單位來檢查公寓安全性，發現了很多問題，包括消防設施失靈，緊急逃生燈壞了，地毯需要更換，浴室淋浴頭壞了等。

該棟大樓的一樓，約有一半商鋪都關門了，張景雄稱並不知關門原因。他指著一間店鋪說，這是華埠唯一一家賣寵物魚的店鋪，非常有趣，但不知什麼原因關了門，很可惜。目前一樓商鋪中，僅剩理髮店、雜貨店零星幾家商鋪。

該處大樓一樓為商鋪，二樓有公寓。一樓商鋪約一半都久未開門營業。（記者王若然／攝影）

据悉，該公寓是由陳羅伯特和艾琳家族信託 (Robert and Elaine Chan Family Trust) 擁有，並由陳霍德 (Howard Chan )管理，截至發稿時間，陳霍德的電話無人接聽。