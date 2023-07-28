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逛燈展 看電影 吃美食…天普9月16日「嗨中秋」驚喜連連

天普市訊
每年活動現場人潮洶湧。（本報資料照片）
每年活動現場人潮洶湧。（本報資料照片）

洛杉磯世界日報和天普市（Temple City）市府聯合舉辦的2023年「嗨中秋（Hi Autumn）」園遊嘉年華，即將於9月16日（周六）、17日（周日）兩天在天普市公園熱鬧登場。一場融合燈展、廟會、美食、特價好物、現場表演的南加州最盛大秋季園遊會，定能讓您今年的中秋佳節收獲滿滿。

三大主題專區精采可期

「創意彩繪燈籠區」

燈籠表達喜慶也象徵團圓，兩天活動現場每當夜幕降臨就有燈籠組成的炫耀「星海」降臨，為讓小朋友也切身感受中華文化的魅力，創意彩繪燈籠區也讓小朋友們能盡情發揮想象力，親手繪製屬於自己的小燈籠，勾勒喜歡的圖案填充斑斕的色彩，家長孩子們一起感受暖意濃濃的親子時光。

現場「創意彩繪燈籠區」親子同樂。（本報資料照片）
現場「創意彩繪燈籠區」親子同樂。（本報資料照片）

「趣味拍照打卡區」

特色背景牆配上搞怪的你，將月圓佳節的捧腹效果拉滿。無論您是情侶同遊還是親友同行，都應該用照片記錄下這難忘的時光，借著圓月高懸、借著月色正濃，把今年中秋佳節的點滴美好全部收錄，待日後重溫也定將是一段美妙回憶。

「趣味拍照打卡區」，全場你最閃亮。（本報資料照片）
「趣味拍照打卡區」，全場你最閃亮。（本報資料照片）

「露天影院觀影區」

帶好小板凳眾人排排坐在空曠廣場、草地上觀影的露天影院，是上世紀六、七十年代一代人美好的記憶，今年嗨中秋，我們幫您重溫這份美好，也讓新時代的朋友們一同感受這一份難得經歷。

吃在嗨中秋

鐵板魷魚、羊肉/牛肉烤串、日式燒串、海鮮炭燒，各種燒烤風味匯聚一堂。台灣香腸、臭豆腐、波霸奶茶，經典台灣夜市小吃琳瑯滿目。現烤雞蛋糕、螺旋馬鈴薯、煎餅果子、糖炒栗子、多色小籠包、香酥大雞排、玉米炸熱狗，各式華洋美味一應俱全。波霸奶茶、水果飲料、鮮榨甘蔗汁、日式冰沙，飽餐後的甜品也任您挑選。

逛在嗨中秋

現場匯集了超過70家南加州優質公司商號，無論您是想知曉出遊旅行、醫療保健、居家生活的最新資訊，還是想了解民用科技、房產買賣、貸款開戶的生活常識，在這裡都能獲取最豐富準確的信息。

買在嗨中秋

小吃零嘴、糖果餅乾、各類乾貨，特賣區好吃的即食商品琳瑯滿目，舉凡生活上需用的食衣住行育樂等方面好物也都有銷售、一應俱全，配上中秋節才有的大特價，讓每一位來賓都能滿載而歸。

看在嗨中秋

少林功夫、模特表演、Hiphop街舞、寵物表演、樂隊表演、土風舞、肚皮舞等現場精采的舞台表演，讓每一位到場者都能感受活力與激情。

現場表演應接不暇。（本報檔案照）
現場表演應接不暇。（本報檔案照）

月餅大拼盤餽贈好友

中秋節，月餅是必不可少的組成部分。兩天活動傍晚時分，由著名廠家贊助的各式大小月餅拼盤，將免費餽贈來賓品嚐，先到先得送完為止。

「嗨中秋」活動將於9月16日(周六)中午12時至晚間10時、17日(周日)中午12時至晚間9時，地點位於天普市政府旁的天普公園（Temple City Park 5939 Golden West Ave, Temple City, CA 91780）。活動咨詢熱線：323-268-4982 分機（Ext）：600。

今年活動也有大月餅餽送來賓，先到先得送完為止。（本報資料照片）
今年活動也有大月餅餽送來賓，先到先得送完為止。（本報資料照片）
主舞台前人頭攢動。（本報資料照片）
主舞台前人頭攢動。（本報資料照片）
夜幕降臨炫耀「星海」下欣賞節目好不愜意。（本報資料照片）
夜幕降臨炫耀「星海」下欣賞節目好不愜意。（本報資料照片）

天普 加州 南加

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