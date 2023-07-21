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加州擬設限速相機 律師：注意財務問題

記者金維多／洛杉磯報導
限速相機示意圖。（取自Unsplash）
限速相機示意圖。（取自Unsplash）

加州議會近期正在針對AB645法案授權試點城市設置限速相機展開討論，將於2024年1月1日在洛杉磯、長堤、格倫岱、舊金山、屋崙和聖荷西六個城市啟動道路攝像頭，用以發現超速行為開具自動罰單。華人律師認為，實施關鍵是財務問題。

法案目前已經成功提交到州長辦公室，一旦紐森簽署成法，該試點計畫將持續五年。然後在2032年1月1日之後進行評估是否擴展在整個加州實施，法案提出的超速的標準是超過時速11哩，最小罰款金額為50元。

此前，限速攝像頭在加州是非法的，但在其他州的許多城市在使用。該法案希望有效減少交通事故，降低死亡率，此前立法者的提案都以失敗告終，而這次縮減到6個城市的試點項目才得以通過表決。

美國是一個尊重隱私權的國家，限速攝像頭很少出現在公眾視野。「美國公民自由聯盟」（ACLU）表示，測速攝像頭會取代執法工作，成為政府監控民眾的手段，並引發嚴重的隱私問題。該法案目前要求試點城市製定統一指南，包括對機密信息的處理和存儲等事項，由系統生成的所有照片或行政紀錄（不包括發出的違規數量或違規時的速度數據）為機密，並且只授權公共機構在特定目的下使用和訪問這些紀錄，用來保護個人隱私。

針對這一擔憂，律師劉龍珠表示，實際上這種限速攝像頭是安裝在公眾場合，在法律層面就不涉及隱私權。美國的民主政策導致法律對民眾的約束力相對薄弱，現在用攝像頭來減少違法行為的政策，從公共安全角度出發是有積極意義的。

但劉律師表示，這項法案在加州的實施難度應該會非常大，最大的負擔來自財政支出，並且將限速攝像頭普及化也是一個浩大的工程。比如高速上的快速道路的護欄破壞現象頻出，同樣會對限速攝像頭帶來安全隱患。

另外，有些人認為拍照並不能像警車攔停那樣能立即阻止駕駛者的超速行為，劉律師表示，限速攝像頭對超速現象的實際減少量也有待驗證，不過有限速攝像頭不代表就用不到警察，警力不應當因為這樣的政策減少，相反應該與其相互配合減少交通違法行為。

該法案現階段還需要提供三項修正案，包括相機的角度、處罰紀錄保留時間和確定什麼樣的街道才需要安裝攝像頭。

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