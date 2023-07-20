洛城新語／保衛亞裔尊嚴任重道遠

隨著新冠疫情的消散，仇恨亞裔 話題也愈來愈少被人們提及，從之前媒體的主要版面中逐漸淡化，甚至消失。新冠疫情衍生的仇亞歪風雖有減小，但對亞裔的歧視 仍以其他面目滋生，保衛亞裔尊嚴與歧視對抗仍任重道遠。

根據加州檢察長邦塔（Rob Bonta）6月27日在洛杉磯公開的調查報告，2022年較前一年的仇恨犯罪數量年增20.2%，在針對種族的仇恨犯罪中，近一半的仇恨犯罪是針對非裔的，犯罪數量一年間增長了27.1%；而在新冠疫情期間暴增的亞裔仇恨犯罪，2022年較前一年度下降了43.3%。

新冠疫情後期，大眾媒體傳播中對亞裔仇恨的議題報導也逐漸在減少，民眾對仇亞的討論似乎逐漸淡化。不過對亞裔的歧視、仇恨真的消失了嗎？其實不然。新冠疫情滋生的對華裔 的「病毒說」雖有所緩解，但美國仇亞的風氣正以其他形式存在，有過之而無不及。

首先，是近兩年政治領域對華裔官員忠誠度的質疑。今年2月，被拜登總統任命為亞太經濟合作組織商業諮詢委員會主席的吳建民（Dominic Ng），被六名共和黨眾議員質疑其忠誠度，呼籲FBI調查他。而國會眾議員趙美心也因為維護吳建民，被德州共和黨眾議員古登等人公然質疑。這種顯然對華裔帶有偏見的指控，也被卑劣地用在競選中。在去年國會45選區競選中，尋求連任的共和黨眾議員朴銀珠「抹紅」民主黨華裔對手陳介飛，引起公憤。

其次，基於對華裔的偏見和不信任，不少華裔教授、科學家被污衊稱中國間諜。例如三年前被聯邦檢方指控涉充當中國政府代理人的紐約藏族警察昂旺，日前無罪釋放，聯邦撤銷了對其所有指控。不過他的生活再也無法恢復到以前。同樣被污衊的還包括被撤控的麻省理工學院教授陳剛，以及經庭審宣判無罪的前田納西州立大學教授胡安明等。

過去幾個月裡，包括佛州、德州等州陸續推出禁止中國公民購地的法案。其中佛羅里達州率先通過了SB264法案，禁止中國等七國公民購買距離軍事基地、軍事設施或列為重大基礎建設周圍10哩內的土地或房地產。該法於7月1日生效。佛州州長德桑提斯對此表示，「中國共產黨對我們國家具有重大威脅，我們必須確保我們注意到這一點」。話語中透露了對在美中國人的不信任感。

美國社會中對華人的歧視，早就寫在美國華人史的開端。從「排華法案」開始，直到現在，在歷史的長河中並未消失過。與仇亞對抗，本就是一場無硝煙的戰爭，亞裔不作為就會讓這種歧視變本加厲，如逆水行舟，不進則退。好在隨著亞裔群體的不斷壯大和意識覺醒，亞裔反抗歧視的力量也愈來愈大。希望有一天，美國真正實現平等，不再有種族間的芥蒂。