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洛縣聖谷水上運動中心動工 估2025年向民眾開放

記者楊青／拉朋地報導
聖蓋博谷東區水上運動中心15日動工，縣政委員蘇麗絲（左二）等人為工程培土奠基。（記者楊青/攝影）
聖蓋博谷東區水上運動中心15日動工，縣政委員蘇麗絲（左二）等人為工程培土奠基。（記者楊青/攝影）

聖蓋博谷水上運動中心（San Gabriel Valley Aquatic Center） 15日在洛杉磯縣Puente Valley破土動工，該工程預計耗時一年，2025年向民眾開放使用，成為洛縣聖蓋博谷東區首個大型水上運動中心。

洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis )、聯邦眾議員Grace F. Napolitano及拉朋地市長Charlie Klinakis等參加動工典禮，並為工程培土奠基。

聖蓋博谷東區水上運動中心15日動工，藝術家們現場助興。（記者楊青/攝影）
聖蓋博谷東區水上運動中心15日動工，藝術家們現場助興。（記者楊青/攝影）

奠基儀式後，洛杉磯縣藝術與文化部門開始向社會公開招聘水上運動中心的藝術裝飾團隊，創作包括中心入口標牌、正門上層的兩幅多維玻璃裝飾。申請人無需玻璃藝術和公共大型藝術創作經驗。中心的藝術裝飾設計預算為23萬元，申請截止日期為8月13日，獲選創作團隊需在2024年秋季完成作品。

聖蓋博谷水上運動中心15日動工，預計2024年9月竣工，2025年開放使用。（記...
聖蓋博谷水上運動中心15日動工，預計2024年9月竣工，2025年開放使用。（記者楊青/翻拍）

聖蓋博谷水上運動中心位於洛杉磯縣Allen J. Martin公園（14830 E Giordano St. La Puente, CA 91744），占地3.1畝。中心設施包括：一個奧林匹克規格的50米比賽游泳池、一個較小的練習和休閒游泳池、遮陽看台、游泳隊專區等。毗鄰泳池的是一座面積1萬3180平方呎的建築，包括供游泳隊和社區活動使用的教室、辦公室、帶淋浴的更衣室、公共衛生間和工作人員使用的休息室；另一棟建築將用於放置游泳池的相關機械和維護設備。

其他配套設施還包括：占地1英畝的公園，公園內有運動區、遮陽棚、小型植物園和花園、廣場，以及供學生和公眾使用的戶外劇場。整個工程預計耗資3500萬元，將由洛杉磯縣公共工程部和公園娛樂部負責管理和運營。

聖蓋博谷水上運動中心15日動工，預計2024年9月竣工，2025年開放使用。（記...
聖蓋博谷水上運動中心15日動工，預計2024年9月竣工，2025年開放使用。（記者楊青/翻拍）

蘇麗絲在奠基典禮上表示，她在聖蓋博谷長大，至今仍在當地居住，深知該地區在游泳設施和項目方面的服務有多落後。她表示，上任以來，與居民和當地的地方組織合作，推動聖蓋博谷東區的水上運動中心建設項目，從起草方案到籌集資金不遺餘力。新的工程與現有兒童游樂園和野餐區一起，將不僅是東區的水上運動中心，更將成為附近居民的社區娛樂中心。

蘇麗絲表示，儘管目前洛杉磯縣已有30個縣屬游泳場所，但水上運動中心在聖蓋博東區還是第一個。

聖蓋博谷水上運動中心 15日動工，預計2024年9月竣工，2025年開放使用。（...
聖蓋博谷水上運動中心 15日動工，預計2024年9月竣工，2025年開放使用。（記者楊青/翻拍）

聖蓋博谷水上運動中心15日動工，預計2024年9月竣工，2025年開放使用。（記...
聖蓋博谷水上運動中心15日動工，預計2024年9月竣工，2025年開放使用。（記者楊青/翻拍）

聖蓋博 洛杉磯 蘇麗絲

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