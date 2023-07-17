我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

生產是拉差辣醬半年沒原料 滙豐食品老闆員工共度難關

記者楊青／歐溫岱報導
全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園。（記者楊青╱攝影）
全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園。（記者楊青╱攝影）

全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊，直到7月才逐步恢復生產。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園，生機勃勃。

原料不足停工 員工照常上班

滙豐食品公司（Huy Fong Foods）位於歐溫岱的65萬平方呎廠房，以往生產旺季時每天機聲隆隆，將日均數百噸的新鮮辣椒醬源源不斷送往市場，但今年上半年整個工廠靜悄悄，因氣候影響全無辣椒原料，但100多位工人每天照常上班，大多數時間是擦機器、清理地板，無事可做。

「即便從7月開始辣椒逐漸到貨，大家也只有一兩個小時的活可幹，」工廠驗貨部華裔負責人海倫表示，因為生產量實在太小，員工清晨六點鐘上崗，七點過就完工了；其他時間，除了做做清潔、擦擦機器，沒事可做，大家都歇著。這種狀況下，大家都擔心被炒魷魚回家，但老闆陳德說，不會裁員

廠區牆邊種起了成排的火龍果。（記者楊青╱攝影）
廠區牆邊種起了成排的火龍果。（記者楊青╱攝影）

廠區出產的各種蔬菜和瓜果，成爲員工們空閒時解饞的小福利。（記者楊青╱攝影）
廠區出產的各種蔬菜和瓜果，成爲員工們空閒時解饞的小福利。（記者楊青╱攝影）

員工種菜 老闆付水費肥料費

不僅不裁員，陳德還鼓勵員工利用工閒時間做些有意思的事情，比如喜歡園藝的員工，可以在廠區内種花種菜，水費、肥費老闆付。

從小在中國瀋陽農村長大的海倫和她的同事們，首先在廠區長長的牆根下搭起了架子，種起了一排排的火龍果；最近幾個月，海倫又將廠區内的花壇改造成菜園，從種子開始，種植黃瓜、番茄、辣椒和不同品種的莧菜。「沒有生產的時候，我就來照護這些菜園子，有時周末也會來澆水，」海倫說，她算是這個迷你菜園的主人，因為自己非常喜歡農活，但收成是大家的。比如現在正是黃瓜收成的季節，工友們累了渴了，就到園子裏摘些新鮮黃瓜解饞；一個多月前種下的辣椒，也快到了收穫季節，大家一起分享果實。

從小在中國瀋陽農村長大的海倫，將廠區的花壇和牆邊樹根改造成迷你菜園，種植的各種蔬...
從小在中國瀋陽農村長大的海倫，將廠區的花壇和牆邊樹根改造成迷你菜園，種植的各種蔬菜和瓜果，成爲員工空閒解饞的小福利。（記者楊青╱攝影）

老闆佛心 員工不被裁不減薪

海倫說，今年已是第二年上半年原料不足無法開工，員工都好緊張，如此艱難情況不裁員是不可能的事；事實卻是，兩年來，他們沒有一個員工走人，沒有一個員工被減薪，「大家每天只幹一個小時的活，老闆還是按八小時支薪」。

今年是她在滙豐工作的第十年，海倫說，她之前也在別的地方工作過，從來沒有遇到這麼有良心的老闆。她說，自己有家有孩子要養，如果這個時候被裁員，真的不知所措。

廠區樹下也開闢了小菜園。（記者楊青╱攝影）
廠區樹下也開闢了小菜園。（記者楊青╱攝影）

陳德說，自己40多年前從越南逃難來美，白手起家，不少員工都跟了他幾十年，現在時薪已到30-40元，「你炒了他們，他們去哪裡找類似報酬的工作？要他們換成十多元一小時的工作，生活就變形了，我不忍心」。

今年79歲的陳德，現在還是和他的員工一樣，每天上班。他說，美國給了他機會，只有在美國，才有他這樣的人生，一輩子對美國充滿感激。他感慨說，半輩子積攢的財富，反正也帶不走，所以在自己還力所能及的時候，能幫人就幫人。

裁員 越南 華裔

上一則

蒙市華人遛狗 狗被撞傷 肇事車逃逸

下一則

加州財富指數研究三一縣最貧困 家庭年收中位數4.22萬

延伸閱讀

憶往／喪父、喪偶、喪子…歷經人生3大悲 海倫阿姨最後的願望

憶往／喪父、喪偶、喪子…歷經人生3大悲 海倫阿姨最後的願望
美墨旱澇辣椒歉收 是拉差辣醬7月恢復生產

美墨旱澇辣椒歉收 是拉差辣醬7月恢復生產
灣仔的路口

灣仔的路口
「閃電俠」彩蛋英雄 史上最慘「超人詛咒」受害者再現

「閃電俠」彩蛋英雄 史上最慘「超人詛咒」受害者再現
籬笆樹（一）

籬笆樹（一）
初來乍到

初來乍到

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
麥當勞。(美聯社)

7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

2023-07-12 02:12
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

2023-07-10 23:42
隨著台積電進駐鳳凰城後，越來越多的員工選擇在當地醫院生育孩子。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

2023-07-12 18:46
群組布告欄中還有一些熱心的媽媽提供了在地生育攻略，以幫助居民更好地適應當地的醫療環境和生育資源。這些攻略包括推薦的醫院和醫生、預約掛號流程、申請保險報銷費用的方法等建議。（讀者提供）

在美台積太太 成立百人孕媽群

2023-07-13 02:20
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重