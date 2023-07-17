生產是拉差辣醬半年沒原料 滙豐食品老闆員工共度難關

全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園。（記者楊青╱攝影）

全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊，直到7月才逐步恢復生產。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園，生機勃勃。

原料不足停工 員工照常上班

滙豐食品公司（Huy Fong Foods）位於歐溫岱的65萬平方呎廠房，以往生產旺季時每天機聲隆隆，將日均數百噸的新鮮辣椒醬源源不斷送往市場，但今年上半年整個工廠靜悄悄，因氣候影響全無辣椒原料，但100多位工人每天照常上班，大多數時間是擦機器、清理地板，無事可做。

「即便從7月開始辣椒逐漸到貨，大家也只有一兩個小時的活可幹，」工廠驗貨部華裔 負責人海倫表示，因為生產量實在太小，員工清晨六點鐘上崗，七點過就完工了；其他時間，除了做做清潔、擦擦機器，沒事可做，大家都歇著。這種狀況下，大家都擔心被炒魷魚回家，但老闆陳德說，不會裁員 。

廠區牆邊種起了成排的火龍果。（記者楊青╱攝影）

廠區出產的各種蔬菜和瓜果，成爲員工們空閒時解饞的小福利。（記者楊青╱攝影）

員工種菜 老闆付水費肥料費

不僅不裁員，陳德還鼓勵員工利用工閒時間做些有意思的事情，比如喜歡園藝的員工，可以在廠區内種花種菜，水費、肥費老闆付。

從小在中國瀋陽農村長大的海倫和她的同事們，首先在廠區長長的牆根下搭起了架子，種起了一排排的火龍果；最近幾個月，海倫又將廠區内的花壇改造成菜園，從種子開始，種植黃瓜、番茄、辣椒和不同品種的莧菜。「沒有生產的時候，我就來照護這些菜園子，有時周末也會來澆水，」海倫說，她算是這個迷你菜園的主人，因為自己非常喜歡農活，但收成是大家的。比如現在正是黃瓜收成的季節，工友們累了渴了，就到園子裏摘些新鮮黃瓜解饞；一個多月前種下的辣椒，也快到了收穫季節，大家一起分享果實。

從小在中國瀋陽農村長大的海倫，將廠區的花壇和牆邊樹根改造成迷你菜園，種植的各種蔬菜和瓜果，成爲員工空閒解饞的小福利。（記者楊青╱攝影）

老闆佛心 員工不被裁不減薪

海倫說，今年已是第二年上半年原料不足無法開工，員工都好緊張，如此艱難情況不裁員是不可能的事；事實卻是，兩年來，他們沒有一個員工走人，沒有一個員工被減薪，「大家每天只幹一個小時的活，老闆還是按八小時支薪」。

今年是她在滙豐工作的第十年，海倫說，她之前也在別的地方工作過，從來沒有遇到這麼有良心的老闆。她說，自己有家有孩子要養，如果這個時候被裁員，真的不知所措。

廠區樹下也開闢了小菜園。（記者楊青╱攝影）

陳德說，自己40多年前從越南 逃難來美，白手起家，不少員工都跟了他幾十年，現在時薪已到30-40元，「你炒了他們，他們去哪裡找類似報酬的工作？要他們換成十多元一小時的工作，生活就變形了，我不忍心」。

今年79歲的陳德，現在還是和他的員工一樣，每天上班。他說，美國給了他機會，只有在美國，才有他這樣的人生，一輩子對美國充滿感激。他感慨說，半輩子積攢的財富，反正也帶不走，所以在自己還力所能及的時候，能幫人就幫人。