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在美台積太太 成立百人孕媽群

記者張庭瑜╱鳳凰城報導
群組布告欄中還有一些熱心的媽媽提供了在地生育攻略，以幫助居民更好地適應當地的醫療環境和生育資源。這些攻略包括推薦的醫院和醫生、預約掛號流程、申請保險報銷費用的方法等建議。（讀者提供）
群組布告欄中還有一些熱心的媽媽提供了在地生育攻略，以幫助居民更好地適應當地的醫療環境和生育資源。這些攻略包括推薦的醫院和醫生、預約掛號流程、申請保險報銷費用的方法等建議。（讀者提供）

台積電亞利桑納州鳳凰城建廠如火如荼，越來越多員工選擇在當地生孩子，近期進入高峰，粗估每個月約有20新生兒出生。為了讓孩子在美國更好的成長並獲得美國公民身份，台積太太們成立超過100人的孕媽line群組，分享懷孕生子實用信息，從醫院掛號、抽血及驗尿等相關事項，到利用保險支付剖腹產費用的技巧，應有盡有。

僑務諮詢委員高志中透露，愈來愈多台積電員工選擇在美國生孩子，每個月約有20案例，如此一來，孩子在成年後就能獲得美國公民身份，並有機會在美國深造，有些家庭還計畫長期留在美國並創業，為孩子的未來做打算。

部分台積電工程師太太們相信，讓孩子取得美國公民身份，有助於他們獲得更廣闊的發展機會。

當地資深台僑透露，這群台積太太成立一個超過100人的孕婦媽媽line群，該群組提供各種在當地生孩子的攻略和資訊，包括醫院掛號、抽血和尿檢等相關事項，以及相關費用的估算。對於考慮剖腹產的人，他們還分享如何用保險支付生產費用的方法，並提供尋找月嫂的信息和建議。這個群組為台積太太們提供相互交流和分享有關孕期、生產經驗和資源的平台。

資深台僑表示，生下美國寶寶，對部分台積太太來說，可能是最划算的投資。這不僅可以為孩子提供更廣闊的發展機會，還可讓孩子享受美國在教育和生活方面的優勢。

儘管仍有部分人因為未來的不確定性對此猶豫不決；但對大多數台積太太們來說，生下一個美國寶寶，似乎是不錯的選擇。

不過資深台僑分析，很多台積太太們仍對未來的不確定性感到焦慮，她們擔心丈夫的工作地點可能面臨調動，會對孩子成長造成影響。年幼時可能沒有太大問題，但長大後孩子需要穩定的入學環境。因此，許多媽媽積極尋找方法，希望能轉換簽證身分或尋找其他方式，保住留在美國的機會。

不願具名的台積太太指出，她無法確定每個月是否真的有20個台積寶寶出生，但身邊確實有許多準媽媽，所以這種情況很可能存在。而她自己就是在美國生第二胎，並在過海關時被注意大肚子，但在確認有足夠資金後，海關還是讓她順利通過。

另一位太太路易斯則提到，她今年二月跟先生搬到美國後，身邊並沒有很多生孩子的狀況，她不確定每個月是否真的有20個台積寶寶出生，但她發現一個叫「台灣媽咪在美國」的LINE群組，單月就有約40名來自台灣的媽媽加入群內，討論育兒經驗和相關資源。

鳳凰城在地人士說，許多台積電工程師太太計畫在美國生育孩子，這樣可以為孩子的未來多...
鳳凰城在地人士說，許多台積電工程師太太計畫在美國生育孩子，這樣可以為孩子的未來多一個選項。（pexels 示意圖）

台積電 美國公民 保險

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