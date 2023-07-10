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台裔女大生創建BobaWay台英翻譯網頁 助台裔美國人學台語

記者張庭瑜/洛杉磯報導
就讀於約翰霍普金斯大學的黃塔莉，為了傳揚和保存台語文化，自行開發了一款名為「BobaWay」的台英翻譯網頁。（黃塔莉提供）
就讀於約翰霍普金斯大學的黃塔莉，為了傳揚和保存台語文化，自行開發了一款名為「BobaWay」的台英翻譯網頁。（黃塔莉提供）

由台裔女大生黃塔莉（Taliyah Huang，音譯）開發的台英翻譯網頁「BobaWay」，近期在台美人社區引起廣泛注意。這款網頁不僅能幫助台美人第二代更好地與長輩溝通，還以台灣的珍奶為靈感命名。

談起這款軟件「BobaWay」，Taliyah Huang謙虛表示，她的初衷是希望能幫助年輕的台裔美國人學習和使用台語，並更深入地了解台灣文化，以保存和弘揚台語。

黃塔莉是來自加州的台美第二代，目前是就讀於約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）生物醫學工程系的大二學生。在自學程式設計、3D建模和電子學等技術之後，她決定將這些技能應用在她的興趣領域。最終，她開發出了「BobaWay」台英翻譯網頁。

開發網頁的初衷，則是黃塔莉意識到台語正在逐漸消失中，出於對台灣文化的熱愛，以及在離家求學期間與根源連結重建的渴望，她決定開發一個英語翻台語翻譯網頁。

她表示，在與家人交流時使用台語的機會越來越少，這讓她感到悲傷，因此她希望透過「BobaWay」來保存和弘揚台語。

「BobaWay」的網頁設計非常可愛，其中包含一個可愛的珍奶頁面。該網頁提供了一...
「BobaWay」的網頁設計非常可愛，其中包含一個可愛的珍奶頁面。該網頁提供了一個使用者友好的界面，讓使用者可以輸入英文，並獲得對應的台語翻譯。（截自BobaWay）

「BobaWay」的主要特點和功能包括：使用者可以在手機或筆記型電腦的任何瀏覽器上打開「BobaWay」，輸入英語或普通話進行台語翻譯，使用者可以聆聽正確的發音。此外，「BobaWay」還提供了一個有趣的功能，使用者可以更改網站的顏色主題，並分享一些最喜歡的波霸奶茶口味。

黃塔莉也坦承，由於缺乏深入研究，「BobaWay」的翻譯結果並不完全準確和自然。她利用了一些現有的資源，例如谷歌翻譯的英語到普通話功能，然後使用itaigi等台灣詞典，逐個將普通話詞彙翻譯成台語，台語和普通話之間的相似性使得翻譯結果相對準確。

在開發過程中，黃塔莉雖然沒有與語言專家或台語母語人士合作，但憑藉自己對台語的理解完成了該網頁。她希望，「BobaWay」能夠激勵更多年輕人學習台語並了解台灣文化。

關於網頁的未來發展，黃塔莉表示，由於個人時間和精力的限制，她無法進一步改進「BobaWay」。但他希望「BobaWay」能夠幫助更多年輕台裔美國人學習和使用台語，並藉此在全世界傳播台灣文化。她相信，透過這樣的努力，可以更好地保存和弘揚台語言和文化。該翻譯網頁連結https://bobaway.taliyahhuang.repl.co/

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