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謊報學生數請補助詐上億 河濱學院前負責人遭判5年

記者啟鉻／河濱報導
河濱市加州技術學院涉嫌退伍軍人事務法案欺詐。（取自谷歌截圖）
河濱市加州技術學院涉嫌退伍軍人事務法案欺詐。（取自谷歌截圖）

南加內陸河濱市的加州科技學院（California Technical Academy,CTA）創辦人兼CEO Michael Bostock，涉嫌電信詐騙，涉案金額逾一億元，近日被判處五年監禁。

54歲的被告Michael Bostock來自愛達荷州Nampa市，6月26日華盛頓特區聯邦地區法院宣判，Bostock共謀電信欺詐罪罪行成立，判處五年監禁。本案另兩名被告，河濱市居民Eric Bostock和Philip Abod的刑期，將於10月19日宣判。至於被告Bostock與另兩名被告的關係，官方尚未說明。

據聯邦司法部文件顯示，2012年至2022年間，CTA共有1793名退伍軍人學生，共收取約3200萬元學費，以及7250萬元退伍軍人教育相關的政府補助金。

三名被告通過編造虛假證明，稱該校符合聯邦規定，即受資助退伍軍人數量不得超過學生總數的85%，但實則超過該比例。此外，被告還向退伍軍人事務部提供虛假資訊，包括退伍軍人參與課程的報名情況、出勤率及成績等。為掩蓋欺詐，被告購買大量電話號碼，以替換退伍軍人學生的聯絡資訊，目的是確保監管機構無法聯絡到退伍軍人學生。這些虛假電話號碼，會連到被告控制的手機，只有被告能夠接聽。

法院文件指出，當監管機構致電核實學校提供的資訊時，被告及騙局參與者就會冒充退伍軍人學生來接聽電話。檢方還出，被告偽造記錄，目的是讓退伍軍人學生看起來已完成學院課程，但實際上並非如此。被告通過騙取政府資金，擴大學員規模，還讓被告的親屬獲得就業機會。

部分舉報者匿名向美國商業改善局（Better Business Bureau )投訴，在聯邦特工檢查後，該學院突然關閉，沒有退還學員報名費、學費等花費。三名被告在聲明中，對欺詐退伍軍人事務部表示道歉。

退伍軍人事務部 加州 愛達荷州

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