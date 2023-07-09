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馬里布豪宅變身 芭比娃娃之家可免費住一晚

記者張宏╱洛杉磯報導
電影宣傳搞奇招，在馬里布（Malibu）找了一處豪宅並粉刷成芭比粉色。（取自Airbnb）
電影宣傳搞奇招，在馬里布（Malibu）找了一處豪宅並粉刷成芭比粉色。（取自Airbnb）

全民最喜歡的芭比娃娃將首次在真人電影中亮相，隨著電影「芭比娃娃」（BARBIE）21日即將上映，這次電影宣傳搞奇招，在馬里布（Malibu）找了一處豪宅。豪宅被粉刷成芭比粉色，變身為芭比夢想之屋（Barbie Dream House），7月17日開始在Airbnb平台開放申請，兩名幸運兒可分別免費住一晚。

當主辦方發布馬里布芭比粉色屋照片時，引發芭比娃娃愛好者的驚嘆，簡直百分百還原，有華人說，別說是免費，花錢住一晚也是值得的。華人薛小姐第一時間將其發到朋友圈，感嘆「如果能在這裡住上一晚該多好！」她已經將申請日期記錄到手機上，屆時第一時間上網申請。她希望是採取先到先得的形式，不然全世界那麼多人申請，怎麼會輪到自己？

當主辦方發布馬里布芭比粉色屋照片。（取自Airbnb）
當主辦方發布馬里布芭比粉色屋照片。（取自Airbnb）
房間內部洋溢芭比粉。（取自Airbnb）
房間內部洋溢芭比粉。（取自Airbnb）
芭比迷會對房間的一切都很熟悉。（取自Airbnb）
芭比迷會對房間的一切都很熟悉。（取自Airbnb）

這座海濱豪宅位於陽光明媚的馬里布，享有海洋全景。芭比粉絲們可在太平洋時間17日上午10時開始申請，居住時間是電影上映的7月21日和7月22日，兩名幸運兒分別能在這裡免費住一晚。這個芭比夢想屋一次最多可容納兩名客人。申請平台是Airbnb，申請地址是airbnb.com/kendreamhouse，住宿免費，但客人需自行負責往返馬里布的交通費用。

芭比迷會對房間的一切都很熟悉。(取自Airbnb）
芭比迷會對房間的一切都很熟悉。(取自Airbnb）
Ken的戶外健身區。(取自Airbnb）
Ken的戶外健身區。(取自Airbnb）

在芭比的夢想屋期間，客人有機會通過以下方式體驗主角Ken的彩色生活，包括瀏覽Ken的超棒衣櫃，找到最適合自己的海灘裝。 釋放內心的牛仔氣質，在Ken的戶外舞池學習一兩支排舞，或用Ken的吉他演奏一首日落小夜曲，也可在無邊泳池旁享受充足的日光浴和放鬆。也可以穿上黃粉色Impala溜冰鞋將Kendom的一部分帶回家。

與此同時，為慶祝芭比娃娃21日上映，並紀念賦予女孩的權力，Airbnb將向救助兒童組織（Save the Children）一次性捐款。該組織為100多個國家的兒童、家庭和社區提供學習資源和支持，以建立女孩的信心並幫助她們在學校取得優異成績，確保每個人都有平等機會取得成功。

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