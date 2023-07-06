不減反增 洛杉磯遊民持續增加

洛市的遊民達4萬6260人，較前一年增加10%。（記者劉子為／攝影）

2023年洛杉磯 地區遊民 統計6月29日公布，洛杉磯市無家可歸者由4萬1980人增加10%至4萬6260人，洛杉磯縣則由6萬9144人增加9%至7萬5518人。

統計時間為今年1月24日至26日，專家與受過訓練的志工逐一統計遊民人數。在無家可歸者持續增加之下，獲得臨時留容的人數維持在兩萬人上下。

洛縣縣委韓珍妮（Janice Hahn）以聲明表示遺憾，就算縣府花了億元經費協助遊民有家可歸，但是遊民人數還是持續增加。她雖然認同各市增加援助的作為，但很明顯的事實是以解決問題為方向的城市還是太少。

洛市的遊民達4萬6260人，差不多等同於南加大或洛杉磯加大的學生人數。（取自FOX）

大洛杉磯地區的遊民增加，南加其他地方的狀況也不好，聖伯納汀諾縣增加26%，聖地牙哥縣增加22%，寇恩縣增加22%，河濱縣增加12%。另外，芝加哥遊民增加57%、波特 蘭增加20%，增幅同樣驚人。

洛杉磯縣自從2016年開始固定統計遊民人數，洛杉磯遊民服務局（Los Angeles Homeless Services Authority）在年初開始調查前就已經預測，在聯邦新冠補助金停止後，住房問題將更嚴重。在調查出爐後，遊民服務局的執行長Va Lecia Adams Kellum說，統計只是再說一次大家都知道的事實，遊民危機沒有消失，還變得更糟。

Va Lecia Adama Kellus計畫推出緊急應變小組（Emergency Response Team），搭配洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）的移居室內（Inside Safe），使遊民盡快有個可以安身的地方。