洛縣亞太裔律師年會 羅霈霆獲獎

2023年洛杉磯縣亞太裔律師協會（APABA）董事會成員。（嚴若瑜提供）

洛杉磯縣亞太裔律師協會（APABA）近日舉辦第25屆年會（Annual Installation Gala），慶祝該組織25年間為亞太裔社區做出的貢獻，同時為組織日常開銷和「公共利益」獎學金募款。

洛杉磯縣亞太裔律師協會第25屆年會當天，匯集諸多法律界菁英與團體領導。高光環節包括與加州 最高法院法官Kelli M. Evans以及與洛杉磯高等法院法官Bryant Y. Yang對話，Yang是美國第一位緬甸 裔法官，也是洛杉磯縣亞太裔律師協會的前主席。

洛杉磯縣亞太裔律師協會（APABA）近日舉辦了第25屆年會。（嚴若瑜提供）

當天年會上，洛杉磯縣亞太裔律師協會向多名為亞太裔社區做出貢獻的人辦獎。AAPI Equity Alliance行政總監、Stop AAPI Hate聯合創立人Manjusha P. Kulkarni獲得「主席選擇獎」；蒙市市議員羅霈霆（Henry Lo）獲得「公共服務獎」。律師Jean Kim獲得「年度志願者」獎，以感謝她為亞太裔社區提供的免費法律幫助。

AAPI Equity Alliance行政總監以及Stop AAPI Hate聯合創立人Manjusha P. Kulkarni（右）獲得了「主席選擇獎」，蒙市市議員羅霈霆（Henry Lo）獲得了該協會的「公共服務獎」。（嚴若瑜提供）

「2023年公共利益」獎學金和「ChangeLawyers3L」獎學金分別頒發給洛杉磯加大 法學院二年級學生Mary Tran及斯坦福法學院三年級學生Yi Li。

洛杉磯縣亞太裔律師協會會長嚴若瑜（Erica Yen）說，「很激動慶祝APABA25年來為法律人士和亞太裔社區做出的貢獻。很感激今年得獎的人，演講嘉賓及志願者，讓第25屆年會圓滿完成。」