我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

洛縣亞太裔律師年會 羅霈霆獲獎

記者王若然／洛杉磯報導
2023年洛杉磯縣亞太裔律師協會（APABA）董事會成員。（嚴若瑜提供）
2023年洛杉磯縣亞太裔律師協會（APABA）董事會成員。（嚴若瑜提供）

洛杉磯縣亞太裔律師協會（APABA）近日舉辦第25屆年會（Annual Installation Gala），慶祝該組織25年間為亞太裔社區做出的貢獻，同時為組織日常開銷和「公共利益」獎學金募款。

洛杉磯縣亞太裔律師協會第25屆年會當天，匯集諸多法律界菁英與團體領導。高光環節包括與加州最高法院法官Kelli M. Evans以及與洛杉磯高等法院法官Bryant Y. Yang對話，Yang是美國第一位緬甸裔法官，也是洛杉磯縣亞太裔律師協會的前主席。

洛杉磯縣亞太裔律師協會（APABA）近日舉辦了第25屆年會。（嚴若瑜提供）
洛杉磯縣亞太裔律師協會（APABA）近日舉辦了第25屆年會。（嚴若瑜提供）

當天年會上，洛杉磯縣亞太裔律師協會向多名為亞太裔社區做出貢獻的人辦獎。AAPI Equity Alliance行政總監、Stop AAPI Hate聯合創立人Manjusha P. Kulkarni獲得「主席選擇獎」；蒙市市議員羅霈霆（Henry Lo）獲得「公共服務獎」。律師Jean Kim獲得「年度志願者」獎，以感謝她為亞太裔社區提供的免費法律幫助。

AAPI Equity Alliance行政總監以及Stop AAPI Hate...
AAPI Equity Alliance行政總監以及Stop AAPI Hate聯合創立人Manjusha P. Kulkarni（右）獲得了「主席選擇獎」，蒙市市議員羅霈霆（Henry Lo）獲得了該協會的「公共服務獎」。（嚴若瑜提供）

「2023年公共利益」獎學金和「ChangeLawyers3L」獎學金分別頒發給洛杉磯加大法學院二年級學生Mary Tran及斯坦福法學院三年級學生Yi Li。

洛杉磯縣亞太裔律師協會會長嚴若瑜（Erica Yen）說，「很激動慶祝APABA25年來為法律人士和亞太裔社區做出的貢獻。很感激今年得獎的人，演講嘉賓及志願者，讓第25屆年會圓滿完成。」

洛杉磯加大 加州 緬甸

上一則

台工程師協會 亞利桑納設分會

下一則

夏日時尚好物：淨水、助眠、跑步腰帶、男性沐浴禮包

延伸閱讀

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
德州再送非法移民到洛城 人道組織迎接

德州再送非法移民到洛城 人道組織迎接
西好萊塢最低時薪 全美最高超過19元

西好萊塢最低時薪 全美最高超過19元
德州再送移民 第二輛巴士抵洛杉磯

德州再送移民 第二輛巴士抵洛杉磯
南加藻類污染 官方警告遠離貝類海鮮

南加藻類污染 官方警告遠離貝類海鮮
羅斯密市男子 遭室友刺殺身亡

羅斯密市男子 遭室友刺殺身亡

熱門新聞

好市多售賣的29.99元的「煙火」。（王先生提供）

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

2023-06-25 15:19
楊女士的三件Zara襯衫和T恤賣了30美元。（受訪者提供）

舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便

2023-06-30 22:31
亞裔老夫婦坐電動輪椅被白衣男搶劫。(IG@sgvluxuriousdetail)

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

2023-06-25 21:05
一名家住洛杉磯的研究生在上學期間每周乘坐飛機在洛杉磯和舊金山之間往返三次上課，從未缺席過一堂課。（記者趙健/攝影）

省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課

2023-06-29 16:30
一名來自台灣的男遊客與妻子在洛杉磯環球影城遊玩期間發生爭執。圖為洛杉磯環球影城（取材自環球影城臉書）

只是開玩笑？台男在LA環球影城與妻子起爭執被捕

2023-06-26 20:20
6月4日晚，一位自稱從上海走線來美國的中年女子敲開蒙市居民毛女士的房門，並表示希望住進毛女士家。（素材源自Pixabay, 記者子為製圖）

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

2023-07-02 18:31

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下