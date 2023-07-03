洛縣亞太裔律師年會 羅霈霆獲獎
洛杉磯縣亞太裔律師協會（APABA）近日舉辦第25屆年會（Annual Installation Gala），慶祝該組織25年間為亞太裔社區做出的貢獻，同時為組織日常開銷和「公共利益」獎學金募款。
洛杉磯縣亞太裔律師協會第25屆年會當天，匯集諸多法律界菁英與團體領導。高光環節包括與加州最高法院法官Kelli M. Evans以及與洛杉磯高等法院法官Bryant Y. Yang對話，Yang是美國第一位緬甸裔法官，也是洛杉磯縣亞太裔律師協會的前主席。
當天年會上，洛杉磯縣亞太裔律師協會向多名為亞太裔社區做出貢獻的人辦獎。AAPI Equity Alliance行政總監、Stop AAPI Hate聯合創立人Manjusha P. Kulkarni獲得「主席選擇獎」；蒙市市議員羅霈霆（Henry Lo）獲得「公共服務獎」。律師Jean Kim獲得「年度志願者」獎，以感謝她為亞太裔社區提供的免費法律幫助。
「2023年公共利益」獎學金和「ChangeLawyers3L」獎學金分別頒發給洛杉磯加大法學院二年級學生Mary Tran及斯坦福法學院三年級學生Yi Li。
洛杉磯縣亞太裔律師協會會長嚴若瑜（Erica Yen）說，「很激動慶祝APABA25年來為法律人士和亞太裔社區做出的貢獻。很感激今年得獎的人，演講嘉賓及志願者，讓第25屆年會圓滿完成。」
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