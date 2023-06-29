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喜瑞都中文學校「商會專班」學中文認識台文化

本報訊
喜瑞都中文學校台灣華語文學習中心在洛杉磯台美商會，舉辦期末成果發表會暨頒獎典禮。（台灣華語文學習中心-喜瑞都中文學校）
喜瑞都中文學校台灣華語文學習中心在洛杉磯台美商會，舉辦期末成果發表會暨頒獎典禮。（台灣華語文學習中心-喜瑞都中文學校）

喜瑞都中文學校台灣華語文學習中心之「商會專班」，近期在洛杉磯台美商會辦公室舉辦期末成果發表會暨頒獎典禮，在學習華語文的同時也更多了解與認識了台灣的文化、共同來推廣華語文的學習。

喜瑞都中文學校張安琪校長與許多資深老師到場觀摩與交流，感謝洛杉磯台美商會的支持，以及李宜秋老師將商會專班帶得有聲有色。

喜瑞都中文學校華語文學習中心主任顏綠新表示，該校於2022年榮獲僑委會遴選為華語文學習中心，今年為配合學生程度及需求，共開了進階班、台美商會專班，以及與喜瑞都老人中心合辦的樂齡班。 老師們配合台灣僑委會的華語文教材，設計不同的課程來因材施教，成效斐然。

喜瑞都中文學校台灣華語文學習中心的學生們收穫豐碩成果。（台灣華語文學習中心-喜瑞...
喜瑞都中文學校台灣華語文學習中心的學生們收穫豐碩成果。（台灣華語文學習中心-喜瑞都中文學校）

洛杉磯華僑文教中心副主任劉岱欣表示，這是第一個由台灣華語文學習中心結合喜瑞都中文學校與在地商會合作開設的專案，結合模式十分成功。

此次成果發表會，學員們自己設計以中文呈現的主題學以致用。學員王耀宗現場教學如何包餃子，從材料的準備到現場教學，都用中文解說，並邀請來賓動手一試。陳白山主持中文問答遊戲：每題題目內容應用與融入了所有課堂所學，寓教於樂。林思綺夫妻檔現場演唱和吉它伴奏。最後由商會專班李宜秋老師帶來學期課程回顧影片，除了教材，還包括學生們的手寫作業、專題發表回顧，與每周中文錄音作業花絮剪輯播放等等。

在頒獎典禮上，學生們上台以中英文穿插分享學習感言，感謝中文學校提供專業師資以及多元教學的學習環境，家人們也都感同深受的表示，參加完成果發表會後，完全可以理解為什麼自己的另一半會喜歡來上中文課以及認真準備作業。

洛僑中心劉岱欣副主任與喜瑞都中文學校校長張安琪、顏綠新主任、李宜秋老師，共同頒 ...
洛僑中心劉岱欣副主任與喜瑞都中文學校校長張安琪、顏綠新主任、李宜秋老師，共同頒 發感謝狀給洛杉磯台美商會吳宣蓉會長。（台灣華語文學習中心-喜瑞都中文學校）

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