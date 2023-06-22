哈岡建遊民中心 居民協會投票126：23強烈反對

哈仙達岡居民協會（HHIA）20晚公佈協會委員對洛杉磯縣將當地Motel 6改建成永久性遊民中心建設計劃項目最新投票結果：126票反對，23票贊成。（記者楊青/攝影）

哈仙達岡居民協會（HHIA）20日晚公布協會委員對洛杉磯縣將Motel 6旅館改建成永久遊民 中心的支持反對情況，有126票反對，23票贊成。

居民表示，投票 結果說明，縣政委員蘇麗絲 （Hilda Solis）所稱的「哈岡居民支持Homekey Project」是沒有根據的。哈岡居民協會表示，鑒於居民對該項目持續且強烈的反對，他們將寫信給蘇麗絲，反映民眾的聲音。

哈仙達岡居民協會20日晚在社區中心舉行6月例會，大批反對在哈岡建立永久遊民中心的民眾前往表達意見，現場座無虛席。不少民眾高舉「No Homekey Project」、「No Under Table Decision」、「No Homeless Shelter in HH」的標牌，將近十位居民先後上台發言，闡述反對將Motel 6改建成為永久性遊民中心的原因。

上台發言的民眾，許多已在當地居住25至49年。他們表示，哈岡民眾的生活品質和治安環境，會因建遊民中心受嚴重的負面影響。居民代表指出，哈岡雖然沒有建市，沒有市議會，但大多數民眾的聲音，洛杉磯縣政委員會以及縣政主管應該聽到，並做出回應。

為反對建遊民中心，哈岡華人協會聯合多族裔居民，在過去一個多月中，連續舉行遊行和集會。哈岡華人協會會長方孝偉表示，到目前為止，縣政委員蘇麗絲尚未直接與反對團體對話。他希望在6月底工程開工前，雙方能有交流。

按照洛杉磯縣縣政委員會的計畫，原有156個房間的汽車旅館，將改造成有142個房間並各帶小廚房的遊民中心，中心將提供膳食和洗衣以及其它服務，其餘空間將改造成辦公室和會議室，戶外提供涼亭、座椅以及遛狗和園藝設施。哈岡周邊地區（現居帳篷、避難所臨時住房及車輛）的遊民將優先入住，申請人不會因濫用藥物和酒精，或精神疾病而被拒絕入住。

20日公畫的哈岡居民協會投票結果，可能會改變項目的進展。遊民中心項目消息傳出後，居民協會會員人數迅速增加，總數由原來的67人上升至到149人。新的投票結果，126票反對，23票贊成；與之前的44票反對，23票贊成形成鮮明對比。