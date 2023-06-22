我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

哈岡建遊民中心 居民協會投票126：23強烈反對

記者楊青╱哈仙達岡報導
哈仙達岡居民協會（HHIA）20晚公佈協會委員對洛杉磯縣將當地Motel 6改建成永久性遊民中心建設計劃項目最新投票結果：126票反對，23票贊成。（記者楊青/攝影）
哈仙達岡居民協會（HHIA）20晚公佈協會委員對洛杉磯縣將當地Motel 6改建成永久性遊民中心建設計劃項目最新投票結果：126票反對，23票贊成。（記者楊青/攝影）

哈仙達岡居民協會（HHIA）20日晚公布協會委員對洛杉磯縣將Motel 6旅館改建成永久遊民中心的支持反對情況，有126票反對，23票贊成。

居民表示，投票結果說明，縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）所稱的「哈岡居民支持Homekey Project」是沒有根據的。哈岡居民協會表示，鑒於居民對該項目持續且強烈的反對，他們將寫信給蘇麗絲，反映民眾的聲音。

哈仙達岡居民協會20日晚在社區中心舉行6月例會，大批反對在哈岡建立永久遊民中心的民眾前往表達意見，現場座無虛席。不少民眾高舉「No Homekey Project」、「No Under Table Decision」、「No Homeless Shelter in HH」的標牌，將近十位居民先後上台發言，闡述反對將Motel 6改建成為永久性遊民中心的原因。

上台發言的民眾，許多已在當地居住25至49年。他們表示，哈岡民眾的生活品質和治安環境，會因建遊民中心受嚴重的負面影響。居民代表指出，哈岡雖然沒有建市，沒有市議會，但大多數民眾的聲音，洛杉磯縣政委員會以及縣政主管應該聽到，並做出回應。

為反對建遊民中心，哈岡華人協會聯合多族裔居民，在過去一個多月中，連續舉行遊行和集會。哈岡華人協會會長方孝偉表示，到目前為止，縣政委員蘇麗絲尚未直接與反對團體對話。他希望在6月底工程開工前，雙方能有交流。

按照洛杉磯縣縣政委員會的計畫，原有156個房間的汽車旅館，將改造成有142個房間並各帶小廚房的遊民中心，中心將提供膳食和洗衣以及其它服務，其餘空間將改造成辦公室和會議室，戶外提供涼亭、座椅以及遛狗和園藝設施。哈岡周邊地區（現居帳篷、避難所臨時住房及車輛）的遊民將優先入住，申請人不會因濫用藥物和酒精，或精神疾病而被拒絕入住。

20日公畫的哈岡居民協會投票結果，可能會改變項目的進展。遊民中心項目消息傳出後，居民協會會員人數迅速增加，總數由原來的67人上升至到149人。新的投票結果，126票反對，23票贊成；與之前的44票反對，23票贊成形成鮮明對比。

HHIA理事會當晚宣布投票結果後，方孝偉律師強烈敦促理事會寫信給洛縣五位縣政委員，理事會全票通過並將執行該案。哈岡居民最近一個多月的積極參與和抗爭改變很多情況。例如哈岡拉朋地聯合學區教委，已由之前的不表態，改變為現在的3人反對建遊民中心、一人支持。

哈仙達岡居民協會（HHIA）20晚公佈協會委員對洛杉磯縣將當地Motel 6改建...
哈仙達岡居民協會（HHIA）20晚公佈協會委員對洛杉磯縣將當地Motel 6改建成永久性遊民中心建設計劃項目最新投票結果：126票反對，23票贊成。（記者楊青/攝影）
哈仙達岡居民協會（HHIA）20晚公佈協會委員對洛杉磯縣將當地Motel 6改建...
哈仙達岡居民協會（HHIA）20晚公佈協會委員對洛杉磯縣將當地Motel 6改建成永久性遊民中心建設計劃項目最新投票結果：126票反對，23票贊成。（記者楊青/攝影）
哈仙達岡居民協會（HHIA）20晚公佈協會委員對洛杉磯縣將當地Motel 6改建...
哈仙達岡居民協會（HHIA）20晚公佈協會委員對洛杉磯縣將當地Motel 6改建成永久性遊民中心建設計劃項目最新投票結果：126票反對，23票贊成。（記者楊青/攝影）
哈仙達岡居民協會（HHIA）20晚公布協會委員對洛杉磯縣將當地Motel 6改建...
哈仙達岡居民協會（HHIA）20晚公布協會委員對洛杉磯縣將當地Motel 6改建成永久性遊民中心建設計劃項目最新投票結果：126票反對，23票贊成。（記者楊青/攝影）
哈仙達岡居民協會（HHIA）20晚公佈協會委員對洛杉磯縣將當地Motel 6改建...
哈仙達岡居民協會（HHIA）20晚公佈協會委員對洛杉磯縣將當地Motel 6改建成永久性遊民中心建設計劃項目最新投票結果：126票反對，23票贊成。（記者楊青/攝影）

遊民 投票 蘇麗絲

上一則

洛城新語╱推動住房是人權 進步的開始

下一則

江味農金剛經講堂 周六上午10點開講

延伸閱讀

舊金山加大研究：遊民劇增 主因工作收入喪失

舊金山加大研究：遊民劇增 主因工作收入喪失
佛蒙特疫情補助用罄 遊民搬出旅館住帳篷

佛蒙特疫情補助用罄 遊民搬出旅館住帳篷
加州移居基金三度撥款 協助22地安置遊民

加州移居基金三度撥款 協助22地安置遊民
河濱夫婦經營公司20年 女遊民縱火化為烏有

河濱夫婦經營公司20年 女遊民縱火化為烏有
聯邦疫情補助終於用完 佛蒙特州2800名遊民將搬出旅館

聯邦疫情補助終於用完 佛蒙特州2800名遊民將搬出旅館
緩解庇護客及住房危機 亞當斯簽行政令

緩解庇護客及住房危機 亞當斯簽行政令

熱門新聞

銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

2023-06-14 21:43
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

2023-06-15 15:41
兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
中國走線客在美國邊境被逮捕。（取材自CBP推特）

走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…

2023-06-15 21:53
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57
銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

存5200元變2500…內陸華女花3個月每天打客服追回

2023-06-15 02:20

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕