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麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

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麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

記者趙健／洛杉磯市報導
這棟豪宅的特色是擁有可以俯瞰洛杉磯市的全景視野，並設有多個休息區。（取自Redfin）
這棟豪宅的特色是擁有可以俯瞰洛杉磯市的全景視野，並設有多個休息區。（取自Redfin）

據美國地產網站DIRT報導，台灣嘻哈音樂人黃立成（Jeffrey Huang，又名麻吉大哥）近日豪擲2500萬元，買下洛杉磯市著名的高端社區鳥街裡的豪宅，躋身洛杉磯高級生活圈。

黃立成是知名偶像黃立行的哥哥，曾是偶像團體「L.A.Boyz」的成員，也是嘻哈樂團「麻吉」的團長。然而，他還是一位科技企業家。

黃立成除了在影視圈發展之外，對於投資也非常喜愛，2015年他曾創立17直播（後更名為M17），成為台灣直播圈的開山始祖，後來又全面退出；另自2017年起投身數字資產領域，後來創立社交媒體平台秘銀（Mithril），進軍加密貨幣市場，並於2018年在去中心化交易所Bithumb上市，從他的投資領域來看，始終圍繞在新科技領域。

這棟房產占地1萬4000平方呎，共有五間臥室八個衛生間。（取自Redfin）
這棟房產占地1萬4000平方呎，共有五間臥室八個衛生間。（取自Redfin）

根據地產網站Zillow的紀錄，黃立成購入的這座現代風格的豪宅於2022年建成，最初的掛牌價為3400萬美元，後經過多次價格調整，降至3000萬美元左右。最終，這棟房產於6月12日以2500萬的價格售出，於最初的掛牌價相比便宜了近27%。不過該消息並未獲得他本人證實。

拋光的石灰岩、胡桃木製的家具和天然材料，營造出一種溫暖的美感。（取自Redfin...
拋光的石灰岩、胡桃木製的家具和天然材料，營造出一種溫暖的美感。（取自Redfin）

根據地產網站Redfin的資料，這棟房產占地1萬4000平方呎，共有五間臥室八個衛生間。房屋位於洛杉磯市著名的高端社區鳥街（Bird Streets）中的一條沒有出口的街道裡，由Vantage Design Group設計，建築風格簡約現代，大量隱形玻璃的運用，巧妙分隔了室內和室外區域，拋光的石灰岩、胡桃木製的家具和天然材料，營造出溫暖的美感，使得這座豪宅與寬敞的戶外露台融為一體。

房屋位於洛杉磯市著名的高端社區鳥街（Bird Streets）中的一條沒有出口的...
房屋位於洛杉磯市著名的高端社區鳥街（Bird Streets）中的一條沒有出口的街道裡，由Vantage Design Group設計。（取自Redfin）

這棟豪宅的特色是擁有可以俯瞰洛杉磯市的全景視野，並設有多個休息區。二層的外圍被無邊泳池環繞，設有淺水區、水牆瀑布和溫泉，屋主可以在閃爍的城市燈光中泡浴。華麗的酒窖、寬敞的步入式衣櫥、視野絕佳的休息露台和戶外火坑，讓這棟房屋盡顯奢華。

其他便利設施還包括酒吧、電梯、智能家居系統、配有瑜伽區的大型健身房、俯瞰中庭的蒸汽房、乾燥桑拿和燒烤區。

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