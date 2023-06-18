迎接中美旅遊復甦 美中導遊協會培訓新血

為迎接正在復甦的中美旅遊行業並儲備行業人才，美中導遊協會日前舉辦培訓活動，為有志成為導遊的華人行業培訓。（記者張宏／攝影）

為迎接復甦中的中美旅遊行 業，美中導遊協會日前舉辦培訓活動，為有志成為導遊的華人 培訓，以及儲備行業人才，現場有四名業內資深人士分享自己多年的實戰經驗，收穫滿滿。

現場座無虛席，很多都是零基礎的導遊新人，帶過上千個團的Tom Ye可謂業內元老。他表示，疫情 前洛杉磯至少有500多個導遊，但是由於三年多疫情旅遊業停擺，很多資深導遊要養家糊口大量改行，這也是新人入行導遊的機遇。

雖然當下中美關係處於低潮期，但旅遊業對中國全面開放只是時間問題，所以接下來洛杉磯乃至全美都會出現導遊荒，因此需要新血補充。他很為新人開心，現在資深導遊有寬裕時間和大家分享經驗，一旦忙起來就沒有人可帶新人培訓實習。

磨刀不誤砍柴工，現在有空有條件先學好學會，機會來了隨時都可上團帶客人。旅遊行業對於新移民來說，是一個很好構建人脈的職業，做導遊要有服務精神，想客人所想，所有付出都會有回報。

從事導遊行業24年的林東可謂華人導遊圈家喻戶曉的人物，他說，他來美國27年，做旅遊業24年。旅遊是一種人生體驗，要通過親身經歷見證不同國家的傳統、文化、歷史、地理。

旅遊不應該是蜻蜓點水的快餐文化，所謂讀萬卷書還要行萬里路，他常告訴客人不去觀世界，哪來世界觀。一個優秀的導遊就是讓遊客去實現自己「觀世界」的理想。導遊要有豐富知識，同時不斷更新知識儲備，讓遊客發現一個所它們所不知道的美國。

他說，每條旅遊線路從設計到預訂實施傾注行業無數人的心血，但客人是無法直觀感受到的。導遊承載著客人期許和公司團隊努力，因此責任重大。他覺得有責任為華人導遊人才儲備做出自己的貢獻。

帶過很多公務團的Scott吳也是業內金牌導遊，他表示，他帶過各種類型的團，其中公務團居多，且涉及不同的行業，因此要不斷提升和擴充知識儲備。