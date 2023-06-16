灣聲樂團首登美 LA等美西4城市巡演
來自台灣的「灣聲樂團」首度展開美西巡演四城市，包括洛杉磯、聖地牙哥、聖塔安那和舊金山演出6場音樂會，此行以「家己的聲．世界來聽」為主題，要讓台灣音樂綻放國際。首場6月14日(周三)在洛杉磯機場希爾頓飯店(Hilton Los Angeles Airport Hotel)隆重登場，之後連演五場，每場都將帶來許多經典台灣名曲，撫慰僑民思鄉之情。
灣聲樂團成立於2017年，由創辦人李哲藝號召台灣優秀演奏家共同組成，堅持演奏台灣人所創作的音樂，或以台灣為素材創作的音樂。此次美西巡演是他們首次前往該地演出，曲目精選台灣各族群的音樂代表作品，包含民謠、國台語老歌、校園民歌、台灣音樂家之名作，以及改編自美國民謠等。如：《望春風》、《天公落水》、《茉莉花》、《卑南古調》、《港都夜雨》、《夜來香》、《拜訪春天》等。他們也希望透過這次音樂之旅，聯絡美西地區僑胞的情感，同時向其他族裔的朋友們介紹台灣音樂的美好。
除了本次美西巡演，灣聲樂團還將於今年11月受邀前往美東進行巡演。李哲藝表示，這次的目標是先打開知名度，讓更多人認識他們的音樂，若這次的演出取得良好的效果，相信下一次他們將有更多的機會舉行全團演出。他們希望能在美國音樂界引起關注，並展示台灣音樂家獨特的創作和演奏風格。
台灣之友基金會祕書長邱垂洸表示，他們早就耳聞灣聲樂團的精湛演出及特色音樂，這次邀請他們來美演出。也是因為他們的表演動人精湛，李哲藝更是改編、創作了近5000多首的台灣音樂，這讓人們對他們的音樂藝術非常敬佩。
本次巡演活動由台灣之友基金會主辦，並獲得華航以及當地僑團的協辦贊助。此外，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、世界台灣商會聯合總會名譽總會長蔡仁泰、北美洲台灣商會聯合總會吳東昇總會長、國策顧問田詒鴻等嘉賓也出席了音樂會，共同見證這場難得的音樂盛宴。
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