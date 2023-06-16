我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

灣聲樂團首登美 LA等美西4城市巡演

記者張庭瑜／洛杉磯報導
李哲藝以熱情洋溢的口吻在每場演出中向觀眾介紹每一首表演曲目及歌曲背後的歷史和故事。（記者張庭瑜/攝影）
李哲藝以熱情洋溢的口吻在每場演出中向觀眾介紹每一首表演曲目及歌曲背後的歷史和故事。（記者張庭瑜/攝影）

來自台灣的「灣聲樂團」首度展開美西巡演四城市，包括洛杉磯聖地牙哥、聖塔安那和舊金山演出6場音樂會，此行以「家己的聲．世界來聽」為主題，要讓台灣音樂綻放國際。首場6月14日(周三)在洛杉磯機場希爾頓飯店(Hilton Los Angeles Airport Hotel)隆重登場，之後連演五場，每場都將帶來許多經典台灣名曲，撫慰僑民思鄉之情。

灣聲樂團成立於2017年，由創辦人李哲藝號召台灣優秀演奏家共同組成，堅持演奏台灣人所創作的音樂，或以台灣為素材創作的音樂。此次美西巡演是他們首次前往該地演出，曲目精選台灣各族群的音樂代表作品，包含民謠、國台語老歌、校園民歌、台灣音樂家之名作，以及改編自美國民謠等。如：《望春風》、《天公落水》、《茉莉花》、《卑南古調》、《港都夜雨》、《夜來香》、《拜訪春天》等。他們也希望透過這次音樂之旅，聯絡美西地區僑胞的情感，同時向其他族裔的朋友們介紹台灣音樂的美好。

除了本次美西巡演，灣聲樂團還將於今年11月受邀前往美東進行巡演。李哲藝表示，這次的目標是先打開知名度，讓更多人認識他們的音樂，若這次的演出取得良好的效果，相信下一次他們將有更多的機會舉行全團演出。他們希望能在美國音樂界引起關注，並展示台灣音樂家獨特的創作和演奏風格。

台灣之友基金會祕書長邱垂洸表示，他們早就耳聞灣聲樂團的精湛演出及特色音樂，這次邀請他們來美演出。也是因為他們的表演動人精湛，李哲藝更是改編、創作了近5000多首的台灣音樂，這讓人們對他們的音樂藝術非常敬佩。

本次巡演活動由台灣之友基金會主辦，並獲得華航以及當地僑團的協辦贊助。此外，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、世界台灣商會聯合總會名譽總會長蔡仁泰、北美洲台灣商會聯合總會吳東昇總會長、國策顧問田詒鴻等嘉賓也出席了音樂會，共同見證這場難得的音樂盛宴。

台灣之友基金會秘書長邱垂洸（左一）和灣生樂團團長李哲藝（右一）一同合影，兩人均表...
台灣之友基金會秘書長邱垂洸（左一）和灣生樂團團長李哲藝（右一）一同合影，兩人均表達了希望將台灣音樂推上國際舞台的共同期望。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀致詞時，感謝灣生樂團帶來這場難得的音樂盛宴，並強調他們演奏的每一首曲目都具...
紀欽耀致詞時，感謝灣生樂團帶來這場難得的音樂盛宴，並強調他們演奏的每一首曲目都具有特殊的意義。這些音樂作品能夠勾起台灣人的思鄉情懷，讓身在異鄉的僑胞們感受到家的溫暖。（記者張庭瑜/攝影）
台美人們對灣生樂團的到來感到格外興奮，許多民眾表示，這次巡演讓他們回味起對家鄉的...
台美人們對灣生樂團的到來感到格外興奮，許多民眾表示，這次巡演讓他們回味起對家鄉的思念和情感。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 舊金山 聖地牙哥

上一則

橫貫鐵路落成154周年 同源會金釘節致敬華工

下一則

LA OPEN桌球公開賽 回饋社區

延伸閱讀

洛縣委蘇麗絲聲明 德州政府違難民本意丟至洛杉磯

洛縣委蘇麗絲聲明 德州政府違難民本意丟至洛杉磯
42名走線客從德州丟包洛杉磯 政治攻防人道救援

42名走線客從德州丟包洛杉磯 政治攻防人道救援
「永恆的星」音樂會 追思星雲大師

「永恆的星」音樂會 追思星雲大師
鑽石吧夏季音樂會重啟 連續8個周三 音樂、電影免費入場

鑽石吧夏季音樂會重啟 連續8個周三 音樂、電影免費入場
台灣手搖飲翰林茶館進駐亞市 美味小吃也嘗得到

台灣手搖飲翰林茶館進駐亞市 美味小吃也嘗得到
「母愛大無疆」慶母親節 另一半秀廚藝

「母愛大無疆」慶母親節 另一半秀廚藝

熱門新聞

電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

2023-06-14 21:43
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
納稅人須在2023年7月17日之前提交報稅申請，才能拿回2019年度的退稅。（取自Pexels.com）

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

2023-06-12 16:17
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

2023-06-11 15:26
研究顯示，美國人愈來愈厭倦給小費。（Getty Images）

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

2023-06-14 02:18

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居