灣聲樂團首登美 LA等美西4城市巡演

李哲藝以熱情洋溢的口吻在每場演出中向觀眾介紹每一首表演曲目及歌曲背後的歷史和故事。（記者張庭瑜/攝影）

來自台灣的「灣聲樂團」首度展開美西巡演四城市，包括洛杉磯 、聖地牙哥 、聖塔安那和舊金山 演出6場音樂會，此行以「家己的聲．世界來聽」為主題，要讓台灣音樂綻放國際。首場6月14日(周三)在洛杉磯機場希爾頓飯店(Hilton Los Angeles Airport Hotel)隆重登場，之後連演五場，每場都將帶來許多經典台灣名曲，撫慰僑民思鄉之情。

灣聲樂團成立於2017年，由創辦人李哲藝號召台灣優秀演奏家共同組成，堅持演奏台灣人所創作的音樂，或以台灣為素材創作的音樂。此次美西巡演是他們首次前往該地演出，曲目精選台灣各族群的音樂代表作品，包含民謠、國台語老歌、校園民歌、台灣音樂家之名作，以及改編自美國民謠等。如：《望春風》、《天公落水》、《茉莉花》、《卑南古調》、《港都夜雨》、《夜來香》、《拜訪春天》等。他們也希望透過這次音樂之旅，聯絡美西地區僑胞的情感，同時向其他族裔的朋友們介紹台灣音樂的美好。

除了本次美西巡演，灣聲樂團還將於今年11月受邀前往美東進行巡演。李哲藝表示，這次的目標是先打開知名度，讓更多人認識他們的音樂，若這次的演出取得良好的效果，相信下一次他們將有更多的機會舉行全團演出。他們希望能在美國音樂界引起關注，並展示台灣音樂家獨特的創作和演奏風格。

台灣之友基金會祕書長邱垂洸表示，他們早就耳聞灣聲樂團的精湛演出及特色音樂，這次邀請他們來美演出。也是因為他們的表演動人精湛，李哲藝更是改編、創作了近5000多首的台灣音樂，這讓人們對他們的音樂藝術非常敬佩。