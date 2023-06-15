南加男打造英式花園 美不勝收

Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

春暖花開的季節，各家的花園爭奇鬥艷。洛杉磯天使 森林山脚小城格蘭杜拉（Glendora）Leadora街上的一處居民花園，不僅讓整個社區驚艷，而這座持續打造了八年的英式花園，主人竟是一位大老爺們兒。

英國飛燕草（Delphinium）、牡丹（Peony）、薰衣草、紫羅蘭（Violets）、桃葉桔梗（Peachleaf Bellflower）、蜀葵（Hollyhock）、（狐套）Foxglove、英國報春花（Primrose）、黃花水仙（Daylilies Hemerocallis）、亞洲罌粟、還有千姿百態的玫瑰花，姹紫嫣紅，幾乎每一位鄰居和路人都會忍不住停下脚步，看鮮花在眼前起舞，花香流動，花下還有主人特別飼養的各種小兔子，花園的裡裡外外，成了社區的孩子們和家長們的最愛。 Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影） Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影） Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影） Dave家的鵝會看家。（記者楊青╱攝影）

英式庭園源起18世紀英國園藝造景，追求自然的景觀美、由廣大苑池構成的自然風景式庭園。

花園的主人是Dave Henderson，從小在格蘭杜拉長大，年輕時出去闖蕩世界，23年前重回故土，「我一直喜歡老東西」，Dave說，現在人們種花都很大眾化，大多數人都是從Home depot、Lowes買來帶根的花卉種植到庭院中，很快就可以讓前院後院五顔六色。他自己則是喜歡老品種的花卉，他選種的花種都是百多年前的流行old school，不合現代潮流，但自己非常喜歡。 Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青/攝影） Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影） Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

很多花卉在市場上找不到的，所以只能從種子開始種植。Dave說，但哪怕是從種子開始，也要是專業花圃買來，甚至從同好們的手中求得，比如東方罌粟、英國的瑪麗紫鐘花、英國牡丹等等，都是很難找到的品種，一些珍奇花卉通常要幾個月才能出芽看到小苗，一些花卉更要長達兩年才看到花。

光是最傳統的蜀葵，他就從自家後院的一株粉色開始，現在又增加了白色和紫色好幾種，最高八尺多，搖曳生姿。不久前，他還特別從科羅拉多帶回來當地的州花，讓自己高貴的花園更增加了一分野趣。