我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷貧富差 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

南加男打造英式花園 美不勝收

記者楊青╱格蘭杜拉報導
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

春暖花開的季節，各家的花園爭奇鬥艷。洛杉磯天使森林山脚小城格蘭杜拉（Glendora）Leadora街上的一處居民花園，不僅讓整個社區驚艷，而這座持續打造了八年的英式花園，主人竟是一位大老爺們兒。

英國飛燕草（Delphinium）、牡丹（Peony）、薰衣草、紫羅蘭（Violets）、桃葉桔梗（Peachleaf Bellflower）、蜀葵（Hollyhock）、（狐套）Foxglove、英國報春花（Primrose）、黃花水仙（Daylilies Hemerocallis）、亞洲罌粟、還有千姿百態的玫瑰花，姹紫嫣紅，幾乎每一位鄰居和路人都會忍不住停下脚步，看鮮花在眼前起舞，花香流動，花下還有主人特別飼養的各種小兔子，花園的裡裡外外，成了社區的孩子們和家長們的最愛。

Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）
Dave家的鵝會看家。（記者楊青╱攝影）
Dave家的鵝會看家。（記者楊青╱攝影）

英式庭園源起18世紀英國園藝造景，追求自然的景觀美、由廣大苑池構成的自然風景式庭園。

花園的主人是Dave Henderson，從小在格蘭杜拉長大，年輕時出去闖蕩世界，23年前重回故土，「我一直喜歡老東西」，Dave說，現在人們種花都很大眾化，大多數人都是從Home depot、Lowes買來帶根的花卉種植到庭院中，很快就可以讓前院後院五顔六色。他自己則是喜歡老品種的花卉，他選種的花種都是百多年前的流行old school，不合現代潮流，但自己非常喜歡。

Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青/攝影）
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青/攝影）
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

很多花卉在市場上找不到的，所以只能從種子開始種植。Dave說，但哪怕是從種子開始，也要是專業花圃買來，甚至從同好們的手中求得，比如東方罌粟、英國的瑪麗紫鐘花、英國牡丹等等，都是很難找到的品種，一些珍奇花卉通常要幾個月才能出芽看到小苗，一些花卉更要長達兩年才看到花。

光是最傳統的蜀葵，他就從自家後院的一株粉色開始，現在又增加了白色和紫色好幾種，最高八尺多，搖曳生姿。不久前，他還特別從科羅拉多帶回來當地的州花，讓自己高貴的花園更增加了一分野趣。

Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）
Dave家的鵝會看家。（記者楊青╱攝影）
Dave家的鵝會看家。（記者楊青╱攝影）
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青/攝影）
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青/攝影）

天使 洛杉磯

上一則

近四成民眾 反對補償黑奴後裔

下一則

駁企業外逃 州長：市值10億公司 逾半在加州

延伸閱讀

中英關係陷僵局 英外相下月可能訪中

中英關係陷僵局 英外相下月可能訪中
華為遭歐洲數國封殺 仍獲歐盟資助研究關鍵技術

華為遭歐洲數國封殺 仍獲歐盟資助研究關鍵技術
逾1.3萬名富豪出走 中國經濟持續放緩 外流數量為各國之最

逾1.3萬名富豪出走 中國經濟持續放緩 外流數量為各國之最
外星生物？海灘沖上4隻「橘色果凍異形」比輪胎還大

外星生物？海灘沖上4隻「橘色果凍異形」比輪胎還大
英國諾丁罕市小貨車無故撞人 釀3死3傷 1男被捕

英國諾丁罕市小貨車無故撞人 釀3死3傷 1男被捕
英商會主席：中國對我們所有人都很關鍵 放聰明點

英商會主席：中國對我們所有人都很關鍵 放聰明點

熱門新聞

電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
納稅人須在2023年7月17日之前提交報稅申請，才能拿回2019年度的退稅。（取自Pexels.com）

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

2023-06-12 16:17
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

2023-06-11 15:26
6月11日凌晨，華人聚集城市聖蓋博市發生大火。（小紅書用戶@美美提供）

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

2023-06-11 16:26
亞凱迪亞高中2023屆畢業生第一名林謙良接受該校新聞台採訪。（AUSD）

南加亞凱迪亞高中畢業率100% 第一名林謙良赴史丹福

2023-06-09 14:56

超人氣

更多 >
密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了
不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500