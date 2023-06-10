河輪新玩法 華人包船旅遊

歐洲河輪遊帶給華人不同體驗。（世紀旅遊提供）

疫後旅遊需求爆發，其中遊輪旅行向來深受加州遊客喜愛，華人 旅行社近期積極開團並祭新策略，為郵輪 配備專屬中文船上導遊，帶著大家自娛自樂。更有華人旅行社豪氣定制歐洲五星河輪，打造華人專屬遊輪體驗。

華人河輪全包團。（世紀旅遊提供）

無論是海上郵輪還是歐洲河輪，華人遊客總是夾在不同族裔中，礙於語言和不了解其中遊戲規則，擔心出糗和天價額外收費，以至於全程或沉悶或束手束腳。

導遊會組織大家自娛自樂。（Jason Siu提供）

中文導遊船上帶團，不僅幫助大家更好的了解使用船上設施，導遊還會組織大家自娛自樂。（Jason Siu提供）

世紀旅遊的旅遊顧問Simon錢表示，他們日前在歐洲預訂了一艘全新的五星河輪，將在11月11月開啟多瑙河第一團，遊輪可容納140名遊客。為了培養華人河輪旅遊習慣，價格是市場價的一半，今年三個團的價格都大致在3000元左右，包括機票和遊輪上所有開銷。

很多客人不僅多才多藝，上船前還會特別訓練，感受舞台上每個人的高光時刻。（Jason Siu提供）

他說，華人社區對河輪這種旅行方式不了解，很多華人長者乘坐河輪時常擔心隱形收費，他們連船上和酒水和網絡也都包含在團費裡，解除大家對遊輪遊的顧慮和痛點。

下岸感受當地小鎮特色。（世紀旅遊提供）

也有華人跟著不同遊輪公司走過，但都是夾在其他族裔中，要將就其他族裔的文化和習慣。全華人包船能讓大家有歸屬感和身心放鬆，不用看別人眼色，船上華人可盡情使用自己的語言聊天玩遊戲。他們會帶著卡拉OK機，幾千首中文歌讓大家隨意唱。同時按照車組進行分組才藝比拚，豐富大家的船上生活。

河輪的飲食節奏也更適合華人，還有服務都更好。（世紀旅遊提供）

多瑙河路線是歐洲河輪含金量最大的路線，沿岸小鎮也是陸地遊涉及不到的，但為歐洲文化精采部分。河輪的飲食節奏也更適合華人，一日三餐，餐飲色彩衝擊和手工感還有服務都更好，讓大家更好的了解西方餐飲、品酒文化和禮儀。

河輪的西餐服務讓大家了解西餐禮儀。（世紀旅遊提供）

郵輪也有新玩法，縱橫集團郵輪部經理Jason Siu表示，今年郵輪全年都沒有淡季，從年頭忙到年尾。相比通膨，郵輪產品沒有比疫情前上漲很多，最多10%。他們的特色是配有中文導遊船上帶團，不僅幫助大家更好的了解使用船上設施，導遊還會組織大家自娛自樂。

下午茶時段。（世紀旅遊提供）

現在最受歡迎的就是才藝秀，他們通常會包下船上的劇院，客人展示歌舞相聲等才藝。很多客人不僅多才多藝，上船前還會特別訓練，感受舞台上每個人的高光時刻。像他們4月有1000人跟團，全是華人，大家每周在郵輪表演綜藝節目，客人不僅有舞台，還因此更有興趣預訂下一個行程。

他們暑期有郵輪團去日本 環島遊和濟州島，船上年輕人較多，會特別安排華人交友活動，日本當地的主持人也會參加。8月洛杉磯開始，也有中文郵輪導遊帶團去墨西哥，這是當地最受歡迎的四天行程。