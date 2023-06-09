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洛市倉庫 查獲3.8萬噸非法煙花

洛杉磯訊
洛杉磯市警局8日發布消息，在洛杉磯市南部一個倉庫中，繳獲了3萬8000磅非法煙花，當場逮捕兩名嫌疑人。（ABC）
洛杉磯市警局8日發布消息，在洛杉磯市南部一個倉庫中，繳獲了3萬8000磅非法煙花，當場逮捕兩名嫌疑人。（ABC）

洛杉磯市警局（LAPD）8日發布消息，在洛杉磯市南部一個倉庫中，查獲了3萬8000磅非法煙花，逮捕兩名嫌疑人。

洛杉磯消防局人員7日下午約3時，在East 61th大街900號街區，靠近Gage以及Central大街交叉口的一棟商業建築做例行檢查時，在其中一個倉庫中發現了這些非法煙花，並通知了洛杉磯市警察

洛杉磯市警局表示，當時拆彈部隊和重案科（Major Crimes Division）調查員到達現場繳獲了這些煙花，他們判定這些為商業銷售煙花。拆彈部隊隨即打包、移除這些煙花，總計有3萬8000磅。

警方詢問了大樓裡的民眾，抓獲了64歲的Lorenzo Ponce以及35歲的Diego Ponce，兩人均因「涉嫌藏匿5000磅以上非法煙花」被拘留。兩人均是洛杉磯市居民，目前尚不清楚兩人的關係。

截至8日上午，所有的非法煙花均已從倉庫移除。洛市消防局將負責銷毀這些煙花。警方繼續調查這起非法煙花案件。

對此案有線索的民眾，歡迎致電洛杉磯市警局犯罪科警探Allen：213-4867220，或撥打該警局線索熱線877-LAPD-247，匿名提供線索可撥打：800-222-TIPS，或上網www.lacrimestoppers.org。

洛杉磯 警察

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