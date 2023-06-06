洛縣鼓勵領養狗狗 最多可供500醫療費用護理券

鼓勵民眾領養狗狗，動物庇護中心最多提供500元狗狗醫療費用護理券。（記者楊青/攝影）

5日最新公布的全國動物收容所數據顯示，近期遭到遺棄以及安樂死的狗狗數量，都遠遠大於想像，急需民眾領養支持。其中洛杉磯 地區的不少動物收容所的狗狗數量驚人，需要社區支持以避免這些曾經被人關注的狗狗免於安樂死。目前洛杉磯縣動物護理與控制部推出綜合獎勵政策，包括提供最多達500元的狗狗醫療費用護理券，增加民眾領養信心。

Shelter Animals Count（SAC）是最受信任和動物收容數據最及時的數據來源，它最新公布的2023年第一季度數據報告顯示，動物收容所中狗狗安樂死的數量驚人。2020年和2021年疫情 期間動物收容所輸入動物減少，同時收養增加的情況下疫情結束後戲劇性改變，越來越多的狗狗被遺棄到動物收容所，不但造成收容所設施緊張，同時大量的狗狗被迫安樂死。

洛杉磯縣動物護理和控制部（DACC）也看到了類似趨勢。2023年第一季度，洛縣的七個動物護理中心接收了 4971隻狗狗，平均每個中心超過710隻，每中心每月超過236隻，這些數字比2022年第一季度增加了26.7%。

DACC主任Marcia Mayeda表示，通貨膨脹及經濟原因是人們放棄繼續飼養寵物的主因，包括無力支付狗狗們的護理費用，尤其是獸醫費用，一些人則是因為失去寵物友好型住房，一些人表示因為住房空間小，卻又無法支付請人遛狗費用而放棄繼續飼養狗狗。

DACC的數據還顯示，未被主人領回的流浪狗數量有所增加，這表明主人無力或不願意保留，或贖回他們的狗狗。被動物收養所收養的流浪狗佔所有收養狗的比例，從2020年的57.6%的低位，上升到2023年第一季度的65.6%。

為鼓勵民眾收養狗狗，DACC目前開始推出鼓勵政策，以收到超過100萬元的贈款和捐款，用於協助民眾領養狗狗，包括向寵物領養主人提供最多500元的狗狗醫療費用護理券；通過[email protected]外展診所提供免費健康檢查和疫苗 接種；通過DACC的寵物食品儲藏室計畫提供免費寵物食品和用品；提供一條醫療求助熱線，幫助寵物主人聯繫關鍵資源；提供低成本的絕育和疫苗接種以及其他資源。