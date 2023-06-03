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校園帶槍 河濱縣近日數起

記者啟鉻／河濱即時報導
河濱縣發生數起學生帶槍進校區案件。（警方提供）
河濱縣發生數起學生帶槍進校區案件。（警方提供）

南加河濱警方最新表示，門尼菲市（Menifee）一名中學生偷偷將手槍藏在書包裡帶進校園，被警察拘押。類似事件在內陸學校發生數起，還有女生帶槍進校，甚至有男生玩槍走火，所幸未傷到人。

該名帶槍進校的學生未成年，沒有透露姓名。據當地警局表示，事件發生在義塞查斯中學（Ethan Chase Middle School ），位於市區Calm Horizon街上。警方說，警員到校區調查另外一起案件時接到報警，稱一名學生帶槍出現在校區。警方很快確定目標並將涉案學生帶進辦公室，從學生書包內搜出武器。

警方表示，雖然這起事件並未給學校師生帶來任何威脅，但學生帶槍進校區動機正在追查。目前該學生被拘押在河濱少年拘留所，涉嫌持武器進校的重罪。

幾天前，河濱縣莫瑞諾谷市沃德牧場高中（Rancho Verde HS ）也有學生攜帶裝子彈的手槍進入校區，被警察發現後拘捕，目前仍未公布該學生的動機。先前，該市某所中學曾傳出一名女生帶著裝子彈的手槍進入校區。

此外，河濱市洛瑪維斯塔中學（Loma Vista Middle School），於2022年3月間，一名12歲男生攜帶手槍進校區，並且開槍走火，遭警方拘捕。後來警方指出，涉事男生當天午後參加課後計畫，坐在位置上拿出放在書包裡的手槍把玩，不慎走火，子彈擊中書桌後掉落地面上，沒有造成任何人受傷。

警方搜查該男生住處還發現了其他槍枝。目前該男生被拘押在內陸少年犯拘押所，涉嫌在建築物內槍枝走火，及校區藏匿武器等罪名。

警察 拘留所 南加

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