我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

援助「走線客」？華人擔心反受其害

記者啟鉻／洛杉磯報導
部分華人走線客在華人城市獲得慈善團體救助。（檔案圖）
部分華人走線客在華人城市獲得慈善團體救助。（檔案圖）

在南加華人社區關於中國偷渡來美的「走線客」話題，是大家關注的熱點。有的華人慈善團體已經伸出援手提供幫助；也有華人表示，很想提供必要幫助，但也有擔憂，左右為難；另有華人說，有的走線客趾高氣揚，不守規矩，擔心幫助後，反受其害。

在蒙市從事多年職業介紹的岳女士說，最近一位中餐業者需要一名後廚打雜，就將一名急於找工的年輕走線客推薦給老闆。做了兩天，走線客因為有差錯被老闆說了幾句，就說受老闆氣辭工不做了，年輕人辭工後要求岳女士退一部分介紹費。按照規定打工者主動請辭，介紹所是不會退介紹費的。可是這位年輕人卻揚言要報警。岳女士說，看到走線客來美國後生活很不容易，希望提供幫助，沒想自己反受害。

岳女士表示，她經營一個家庭旅館，房客中就有兩名走線客，其中一位經常站在坐便馬桶上解決內急，還浪費衛生紙且丟進馬桶，導致馬桶沖水不暢。他們飯後還不願意清理垃圾，現在氣溫升高，剩菜剩飯不及時處理，很容易出現怪味。岳女士認為，這些走線的年輕人，多是90後，在家裡也是受父母溺愛，認為到美國就可以什麼都好了。如果不盡快適應美國當地規矩，也不會有什麼發展。

岳女士認為，華人新移民，無論是偷渡的走線客，還是通過其它海陸空方式進入美國，都要先適應當地生活，腳踏實地勿要有不切實際的幻想。當身分辦妥後，眼前的路就更寬了。她常聽人說，有的華人新移民來美後，因無法適應，就要經歷四個階段「豪言壯語、默默無語、自言自語、胡言亂語」；也就是初來時，認為自己完全可以在美國實現自己夢想，對在中國的親友吹噓「豪言壯語」。可經歷磨難坎坷後，最後仍然無法適應，只能靠「胡言亂語」，欺騙同鄉。

在聖蓋博市從事藝術工作的孟先生說，他在洛杉磯居住20多年，算是老移民了。看到走線客經歷種種苦難偷渡美國，很想提供幫助。不過他也有顧慮，比如有的走線客需要錢、需要住處、需要工作，他就無法全面滿足，只能提供「合理」的幫助，但比如看到走線客露宿街頭，就不能接到家裡來住。

教會人士吳牧師說，他也存在左右為難的情況，教會有成員從事中餐業，他很想將走線客介紹去做工，解決生計問題。可又擔心有的走線客只為了自己的利益，舉報業者收留非法移民打工，或者威脅業者。但作為教會人士，不伸出援手，心裡又受到良心譴責，左右為難，晚上無法入睡。他真心希望走線客能夠在美發展順利。

一位不願透露姓名的華人律師表示，對於偷渡來的走線客，可以用慈善方式幫助，而非僱傭做工。如果只是提供他們餐食住宿，走線客在力所能及下幫助做一些工作，而不是所謂求職賺取工錢，這樣既能幫助他們，也能避開法律問題。

華人 非法移民 偷渡

上一則

涉賄美官員案僑界震驚／陳軍 抗議CNN辱華一砲而紅

下一則

App點餐外送 收費名目很意外

延伸閱讀

紐約皇后區「小頸遊行」熱鬧登場 華裔也是美國社會一份子

紐約皇后區「小頸遊行」熱鬧登場 華裔也是美國社會一份子
法網／約克維奇首輪告捷 直落三拍落美國選手

法網／約克維奇首輪告捷 直落三拍落美國選手
北韓證實6月發射一枚間諜衛星 監控美國軍事行動

北韓證實6月發射一枚間諜衛星 監控美國軍事行動
蒙市國殤日紀念先烈 保家衛國薪火相傳

蒙市國殤日紀念先烈 保家衛國薪火相傳
WSJ：北京已告知五角大廈 回絕美中防長在香格里拉對話場邊會晤

WSJ：北京已告知五角大廈 回絕美中防長在香格里拉對話場邊會晤
退伍軍人紀念國殤日 洛杉磯中華旗隊護送國旗

退伍軍人紀念國殤日 洛杉磯中華旗隊護送國旗

熱門新聞

林峰被捕地點在一個加油站附近的社區。（記者啟鉻／攝影）

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

2023-05-28 21:15
高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

2023-05-25 02:20
林峰（左）與陳軍因涉嫌被中國政府指使，以賄賂美國政府官員推翻法輪功組織以及洗錢罪被捕。（取材自推特）

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

2023-05-28 19:35
洪昊康（Clovis Hong）從大學畢業，獲得5個副學士學位。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

2023-05-23 22:06
四位老人最後購買第二天從香港飛洛杉磯的航班。圖為香港機場。（受訪者提供）

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

2023-05-26 02:20

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」
部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品