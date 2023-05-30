援助「走線客」？華人擔心反受其害

部分華人走線客在華人城市獲得慈善團體救助。（檔案圖）

在南加華人 社區關於中國偷渡 來美的「走線客」話題，是大家關注的熱點。有的華人慈善團體已經伸出援手提供幫助；也有華人表示，很想提供必要幫助，但也有擔憂，左右為難；另有華人說，有的走線客趾高氣揚，不守規矩，擔心幫助後，反受其害。

在蒙市從事多年職業介紹的岳女士說，最近一位中餐業者需要一名後廚打雜，就將一名急於找工的年輕走線客推薦給老闆。做了兩天，走線客因為有差錯被老闆說了幾句，就說受老闆氣辭工不做了，年輕人辭工後要求岳女士退一部分介紹費。按照規定打工者主動請辭，介紹所是不會退介紹費的。可是這位年輕人卻揚言要報警。岳女士說，看到走線客來美國後生活很不容易，希望提供幫助，沒想自己反受害。

岳女士表示，她經營一個家庭旅館，房客中就有兩名走線客，其中一位經常站在坐便馬桶上解決內急，還浪費衛生紙且丟進馬桶，導致馬桶沖水不暢。他們飯後還不願意清理垃圾，現在氣溫升高，剩菜剩飯不及時處理，很容易出現怪味。岳女士認為，這些走線的年輕人，多是90後，在家裡也是受父母溺愛，認為到美國就可以什麼都好了。如果不盡快適應美國當地規矩，也不會有什麼發展。

岳女士認為，華人新移民，無論是偷渡的走線客，還是通過其它海陸空方式進入美國，都要先適應當地生活，腳踏實地勿要有不切實際的幻想。當身分辦妥後，眼前的路就更寬了。她常聽人說，有的華人新移民來美後，因無法適應，就要經歷四個階段「豪言壯語、默默無語、自言自語、胡言亂語」；也就是初來時，認為自己完全可以在美國實現自己夢想，對在中國的親友吹噓「豪言壯語」。可經歷磨難坎坷後，最後仍然無法適應，只能靠「胡言亂語」，欺騙同鄉。

在聖蓋博市從事藝術工作的孟先生說，他在洛杉磯居住20多年，算是老移民了。看到走線客經歷種種苦難偷渡美國，很想提供幫助。不過他也有顧慮，比如有的走線客需要錢、需要住處、需要工作，他就無法全面滿足，只能提供「合理」的幫助，但比如看到走線客露宿街頭，就不能接到家裡來住。

教會人士吳牧師說，他也存在左右為難的情況，教會有成員從事中餐業，他很想將走線客介紹去做工，解決生計問題。可又擔心有的走線客只為了自己的利益，舉報業者收留非法移民 打工，或者威脅業者。但作為教會人士，不伸出援手，心裡又受到良心譴責，左右為難，晚上無法入睡。他真心希望走線客能夠在美發展順利。

一位不願透露姓名的華人律師表示，對於偷渡來的走線客，可以用慈善方式幫助，而非僱傭做工。如果只是提供他們餐食住宿，走線客在力所能及下幫助做一些工作，而不是所謂求職賺取工錢，這樣既能幫助他們，也能避開法律問題。