受「玩命關頭」啓發 FuelFest汽車嘉年華已辦四屆 將重返洛城

FuelFest汽車嘉年華將重返洛杉磯。（KTLA）

KTLA 5電視台報導，受電影「玩命關頭」（另譯「速度與激情」，Fast and Furious）啟發的FuelFest汽車 嘉年華（FuelFest car show），將於3日於歐溫岱賽車 場（Irwindale Speedway）舉行，現場將有音樂、賽車、騎行、藝術展示和600多輛稀有和獨家汽車。

車展由「玩命關頭」演員保羅沃克（Paul Walker）兄弟科迪沃克（Cody Walker）和吉布森（Tyrese Gibson）主辦。

一代車神保羅沃克，當年拍攝「玩命關頭七」期間車禍身亡後，科迪沃克「代兄出演」這部保羅沃克的遺作。

科迪告訴KTLA電視台，「FuelFest汽車嘉年華是對汽車文化的慶祝」他說，「若你喜歡賽車，喜歡音樂，車展上都有。我很幸運能繼續在全國各地進行演出，在五年後重回洛杉磯 。」

第一屆FuelFest車展在2019年於安那罕（Anaheim）舉行，當時主要是紀念保羅沃克。自那時起，科迪將這個嘉年華會擴展至全球，分別在澳洲、香港、中國、日本等國際城市舉辦。

他說，車迷可期待今年車展，有16強飄移比賽和怪物卡車。與會者還有機會報名與職業車手一起騎行。

特邀嘉賓則有「唐老大」馮迪索（Vin Diesel）、韓裔演員姜成鎬（Sung Kang）等，粉絲們可期待一些激動人心的驚喜。

「你永遠不知道你會看到誰」科迪開玩笑說，「畢竟我們在洛杉磯，永遠不知道會有誰路過。」

有鑒於洛杉磯對危險的街頭賽車日益關注，科迪說，FuelFest是為了賽車愛好者提供安全的地方。

他也會將此活動收益一部分，捐贈給保羅創立的非營利組織Reach Out Worldwide。「我們（科迪與保羅）相差15歲，他對我產生巨大影響」科迪說，「我們通過FeulRest支持他的慈善機構，迄今已通過該嘉年華會，替慈善機構募集超過30萬元。」