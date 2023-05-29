我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

音樂素人愛心捐贈 換當一日交響樂團指揮

記者張宏╱洛杉磯報導
亞市華人李麗婷（Lily Li）愛心捐贈，日前成為亞市高中交響樂團一日客座指揮。（讀者提供）
亞市華人李麗婷（Lily Li）愛心捐贈，日前成為亞市高中交響樂團一日客座指揮。（讀者提供）

音樂素人如何變身為樂隊指揮？亞凱迪亞高中（Arcadia High School）日前為交響樂社團舉辦籌款活動時，亞市華人李麗婷（Lily Li）愛心競拍，當選一日的客座指揮（Guest Conductor）。

李麗婷表示，她日前參加學校為交響樂社團籌款的競拍活動，因此獲得了一日指揮的機會。學校在一個月前給她曲子，這首曲子她從來沒聽過，只好工作之餘聽聽曲子旋律，還到學校旁聽一節課順便嘗試一下，晚會的前一晚再到現場排練。讓一個音樂素人短短一個月做好指揮，可謂壓力山大。

觀眾誇李麗婷做的很好，指揮的像模像樣。（讀者提供）
觀眾誇李麗婷做的很好，指揮的像模像樣。（讀者提供）

她說，之前也有一名愛心人士獲得此體驗，上場時臨場發揮。她不想打無準備的仗，因此她拿到曲目就開始準備，前後聽了十多遍，熟悉旋律。她雖然平時很喜歡唱歌也有舞台表演經驗，但不識五線譜，為此她特別找專業老師給她進行特訓。老師讓她動作要舒展有力，至少在外觀上要像指揮的樣子。幸虧這次特訓，讓她上場沒有那麼緊張，還有觀眾誇她做得很好，指揮像模像樣。一次愛心捐贈能獲得一次獨特的體驗也是很有意義的，不然，普通人一生中哪裡有擔任樂隊指揮的機會。

李麗婷在亞市工作和生活多年，她常年熱心公益，她曾為亞市警局和消防局多次捐款，包括資助亞市兩隻警犬等，還為市府200多名員工送愛心午餐等。

交響樂 亞凱迪亞 華人

上一則

慶祝亞裔傳統月 5/31公羊隊蒙市揭壁畫

下一則

加州盃曲棍球賽 台灣平和國小拚冠軍

延伸閱讀

封面故事／紐約愛樂首位亞裔首席 黃欣沉浸樂聲忘族裔

封面故事／紐約愛樂首位亞裔首席 黃欣沉浸樂聲忘族裔
音樂素人獻愛心捐贈 當選一日交響樂團指揮

音樂素人獻愛心捐贈 當選一日交響樂團指揮
香港最長壽樂團 溫拿五虎8月開唱後解散

香港最長壽樂團 溫拿五虎8月開唱後解散
吳弭與波士頓交響樂團同台 琴藝驚豔全場

吳弭與波士頓交響樂團同台 琴藝驚豔全場
台灣國家交響樂團 征服芝城樂迷

台灣國家交響樂團 征服芝城樂迷
台灣國家交響樂團華府演出 感動滿場樂迷

台灣國家交響樂團華府演出 感動滿場樂迷

熱門新聞

高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

2023-05-25 02:20
洪昊康（Clovis Hong）從大學畢業，獲得5個副學士學位。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

2023-05-23 22:06
林峰被捕地點在一個加油站附近的社區。（記者啟鉻／攝影）

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

2023-05-28 21:15
四位老人最後購買第二天從香港飛洛杉磯的航班。圖為香港機場。（受訪者提供）

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

2023-05-26 02:20
林峰（左）與陳軍因涉嫌被中國政府指使，以賄賂美國政府官員推翻法輪功組織以及洗錢罪被捕。（取材自推特）

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

2023-05-28 19:35

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕
「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？

何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？