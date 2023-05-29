音樂素人愛心捐贈 換當一日交響樂團指揮

亞市華人李麗婷（Lily Li）愛心捐贈，日前成為亞市高中交響樂團一日客座指揮。（讀者提供）

音樂素人如何變身為樂隊指揮？亞凱迪亞 高中（Arcadia High School）日前為交響樂 社團舉辦籌款活動時，亞市華人 李麗婷（Lily Li）愛心競拍，當選一日的客座指揮（Guest Conductor）。

李麗婷表示，她日前參加學校為交響樂社團籌款的競拍活動，因此獲得了一日指揮的機會。學校在一個月前給她曲子，這首曲子她從來沒聽過，只好工作之餘聽聽曲子旋律，還到學校旁聽一節課順便嘗試一下，晚會的前一晚再到現場排練。讓一個音樂素人短短一個月做好指揮，可謂壓力山大。

觀眾誇李麗婷做的很好，指揮的像模像樣。（讀者提供）

她說，之前也有一名愛心人士獲得此體驗，上場時臨場發揮。她不想打無準備的仗，因此她拿到曲目就開始準備，前後聽了十多遍，熟悉旋律。她雖然平時很喜歡唱歌也有舞台表演經驗，但不識五線譜，為此她特別找專業老師給她進行特訓。老師讓她動作要舒展有力，至少在外觀上要像指揮的樣子。幸虧這次特訓，讓她上場沒有那麼緊張，還有觀眾誇她做得很好，指揮像模像樣。一次愛心捐贈能獲得一次獨特的體驗也是很有意義的，不然，普通人一生中哪裡有擔任樂隊指揮的機會。

李麗婷在亞市工作和生活多年，她常年熱心公益，她曾為亞市警局和消防局多次捐款，包括資助亞市兩隻警犬等，還為市府200多名員工送愛心午餐等。