好萊塢遊民營地危及學校 家長憂心

遊民營地就在學校附近，阻塞人行道，學生不得不走在大街上。（取自KTLA）

洛杉磯 市遊民 問題備受關注，一直是這座城市的大難題。好萊塢 兩所學校附近有個遊民營地，頻繁發生的治安案件、以及帳篷擋道等問題，都讓學校和家長十分頭痛，擔憂學生的安全問題。

這個遊民營地就在Selma Avenue小學和 Larchmont Charter學校附近，營地最大的問題的是阻塞了人行道，導致學生上學、放學路上無法通過，不得不走在大街上。

依據KTLA鏡頭顯示當地有多個遊民搭建的帳篷，人們為了繞過這些帳篷，不得不走在馬路上。在Selma Avenue的同一段路上，成排的汽車正在等著接放學的孩子，迫使很多學生都在躲避混亂的交通。

學校官員表示，他們已經多次因為遊民營地問題報警，包括本周最近一次。家長擔心孩子在這裡上學是否安全。

洛杉磯市警察局（LAPD）Ben Fernandes指出， 自今年3月以來，該地區已發生九起與遊民有關的案件，全都發生在學校方圓 500 呎左右的範圍內，在這九起案件中，警方共逮捕五人。