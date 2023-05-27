ChatGPT訂機票 有便宜可撿

第一批推出的ChatGPT外掛程式，能讓AI和當下的現實世界有更多互動。（截圖自ChatGPT官網）

今年3月開始，ChatGPT 可搭配外掛程式（plugins）使用，讓ChatGPT有能力獲得當下最新的資訊，包括讓它瀏覽各種網頁、查找最新市場交易資料、訂旅行計劃及查詢各種票價等等，近日就有華人利用ChatGPT查找最便宜回中國的機票，發現意外收穫。

華人文女士近日在網上預訂從溫哥華回中國的往返機票，最初她按往常用GoogleFlight購買機票，最低是廣州溫哥華往返，要1320美元。她又上Expedia看機票，最低也是廣州溫哥華往返，但要1630美元。

因為聽說ChatGPT可以幫忙訂機票，她就安裝了KAYAK插件，並嘗試在程式內輸入「溫哥華7月中旬到中國任意城市的機票，8月中回」，竟發現最低票價為1230元，航程是溫哥華上海往返，較其他平台便宜近百元。

查到機票信息後，還可以跳轉到Flighthub進行付款。不過用ChatGPT查到心儀機票後，如要轉機，記得再查詢一下轉機國家和機場的相關政策。

許多網友也紛紛分享自己活用ChatGPT的事例，一位網友讓AI 幫忙生成從溫哥華到加州迪士尼樂園的四人行計畫，AI立即給出十分專業的回答，包括航班選擇、出發時間、機票價格等等，讓他節省了許多規劃時間。

5月18日，ChatGPT還推出了手機 版本，並支持電腦端和手機端的同步功能。同時，最新版的ChatGPT還能使用母公司OpenAI開發的語音辨識模型Whisper，它能夠將用戶的聲音命令轉化為文字，並傳到ChatGPT當中。有了上述外掛程式的加持，用戶還可以獲得各種客製化服務，比如讓AI打造旅遊計劃、推薦食譜、貨比三家等等。