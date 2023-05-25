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杭廷頓灘市 擬禁海灘區域裸露

編譯胡立宗／綜合報導
杭廷頓灘市計畫禁止海灘區域的裸露行為。（取自KCAL）
杭廷頓灘市計畫禁止海灘區域的裸露行為。（取自KCAL）

橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）近年來已經多次修改公共場所的禁止行為，諸如公共場所不得穿著太過曝露、更不能隨地便溺。日前，市議會同意進一步討論修改規章9.20，禁止公共場所的特定裸露行為，包括泳裝的布料不能太省之類的細節。

市府公關主任凱莉（Jennifer Carey）指出，許多規定已經實施好一段時間了，市府只是認為在現有基礎上還有進一步加強的必要， 列在規章中的條文許多都已經成為共識，並且對多數人來說簡單明瞭。

多數海灘遊人接受KCAL電視台訪問時也似乎都認為，海灘應該是全家大小都能去的地方。洛杉磯居民Sandy Armstrong就說，她大概得同意，雖然（怎麼穿）是個人自由，但是並非真的可以任意妄為。

修正提案對九歲以上的人都不得顯露出特定身體部位，不論只是走動、淋浴或是日光浴。9.20.015條款還規定，女性的胸部除非是要餵奶，都不得曝露在外。

另外限制泳客在停車場更衣的行為必須有適度遮掩。杭廷頓灘居民Mike Downey說，如果要脫泳褲，至少得穿個浴袍吧，這樣才不會冒犯到其他人。

新規立案後，初犯可罰最高125元，第二次以上者罰鍰250元，如果屢罰不改，最高可至600元並控以刑事輕罪。

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