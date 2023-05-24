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藝匯東西音樂會 近百亞太裔同台獻藝

記者張宏/洛杉磯報導
為慶祝美國亞太裔傳統月，首屆「藝匯東西，亞太裔傳統月音樂會」日前在羅斯密（Rosemead）舉行。（記者張宏／攝影）
為慶祝美國亞太裔傳統月，首屆「藝匯東西，亞太裔傳統月音樂會」日前在羅斯密（Rosemead）舉行。（記者張宏／攝影）

為慶祝美國亞太裔傳統月，首屆「藝匯東西，亞太裔傳統月音樂會」日前在羅斯密（Rosemead）舉行，百名表演者和數百名觀眾一起在亞太裔文化表演中度過美好夜晚。

「藝匯東西：亞太裔傳統月音樂會」主辦方代表Sophy Wu和Ethan Xing表示，「藝匯東西」寓意來自東方文化藝術在美國生根發芽，並與本土文化彼此交融。希望通過AAPI藝術家同台，用旋律慶祝傳統，讓藝術彼此互通，讓文明彼此共鑒，積極推動亞太裔文化和各族裔之間的文明融合。

近百名亞太裔藝術家同台獻藝，由國家一級指揮謝軍執棒的美國中華國樂團，和梅拉諾女子樂坊等帶來膾炙人口的經典民樂與流行新作，讓不同膚色的觀眾們感受到中華文化藝術的魅力。歡快的韓國鼓樂、雅致的日本三味線、悠揚的印度塔布拉鼓和西塔琴表演等，亦贏得陣陣掌聲。

中國駐洛杉磯總領館副總領事李志強、文化領事柴贇參加了活動、加州眾議員方樹強（Mike Fong），洛縣縣政委員巴格(Kathryn Barger) 代表吳忠國、洛縣估值官潘杰夫（Jeff Prang）、亞市市議員王愛琳，和聖蓋博市議員丁言愉及各界僑團代表等人出席。

近百名亞太裔藝術家同台獻藝，由國家一級指揮謝軍執棒的美國中華國樂團，和梅拉諾女子...
近百名亞太裔藝術家同台獻藝，由國家一級指揮謝軍執棒的美國中華國樂團，和梅拉諾女子樂坊等帶來膾炙人口的經典民樂與流行新作。（記者張宏／攝影）
由國家一級指揮謝軍執棒的美國中華國樂團。（記者張宏／攝影）
由國家一級指揮謝軍執棒的美國中華國樂團。（記者張宏／攝影）
首屆「藝匯東西，亞太裔傳統月音樂會」日前在羅斯密（Rosemead）舉行。（記者...
首屆「藝匯東西，亞太裔傳統月音樂會」日前在羅斯密（Rosemead）舉行。（記者張宏／攝影）

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