航太專家陳彥升： 台灣太空科學商機無限

陳彥升博士描繪了台灣航太業未來璀璨的前景。（本報記者／攝影）

未來低成本的火箭發射需求量大，提升太空 科學商機。北美台灣人工程師協會日前在台灣會館舉辦「干擾性的太空發射營運倡議（A Disruptive Space Launch Business Initiative）」講座。活動邀請晉陞太空科技公司董事長陳彥升博士在出訪洛杉磯 期間，提供一個商機與科技交流的機會。

活動現場座無虛席，陳彥升博士描繪了台灣航太 業未來璀璨的前景。他表示，雖然現在太空共計有4000顆衛星，但是未來太空的需求是會有2萬顆低軌道衛星，且每年需要更換4000顆衛星。同時衛星壽命長短和原件使用情況和電池壽命等都有關係，需要機動性更換發射載具。太空科學對衛星發射的需求量很大，需求量增加就意味著必須降低成本。他們生產的衛星造價是馬斯克公司的十分之一，且不用回收，這是他們的競爭優勢，同時也能保證維持長期的運營模式。

北美台灣人工程師協會6日在台灣會館舉辦「干擾性的太空發射營運倡議 (A Disruptive Space Launch Business Initiative)」講座。（本報記者／攝影）

陳彥升表示，未來全球科技發展的需求，衛星產值將會有1兆美元的規模，因此也希望台灣能搶得先機，讓台灣的航太衛星的製造供應鏈，能和國際航太產業搭線成功。目前雖然在苗栗等地建立發射基地和配套園區，為未來火箭量產做準備。但因為台灣相應的法規還不健全，但他們也在南澳建立發射站點，今年會在南澳發射20米長的火箭衛星。目前火箭是混合型的火箭，氧化劑是液態，燃料是固態，這種混合型火箭比純液態的火箭更加安全，減少爆炸風險。

陳彥升積極為台灣造「太空夢」， 他曾是美國航空暨太空總署（NASA）的科學家，於2005年回台進入國家太空中心研發團隊，曾任國家太空中心（NSPO）探空火箭計劃主持人。一心想要在開發台灣的衛星航太中心，目前公司在苗栗，並於台東達仁鄉南田海岸建造火箭發射基地。