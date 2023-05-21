2華人會計師出書 分享美生活財務指南
華人會計師黃傑峰和黃晨18日舉辦新書發表會，兩人歷時一年多，聯手出版「美國生活財務指南」。這本書為在美國生活的華人和計劃赴美的民眾提供財務指導，幫助他們在人生各個階段做好準備，從容應對各種情況。
黃傑峰擁有20多年的專業會計、稅務、商業管理和國稅局交涉經驗， 並擔任中美會計師協會2020至2021年的會長，和美國粵港澳企業家總商會首席財務官（CFO）職務。他表示，他自學生時代移民來美國，親身經歷求學，找工作，換工作，結婚，生子，孩子上學，創辦自己的公司，擁有自己的事業等一系列人生大事。希望用自己的專業知識和經驗，幫助那些正在經歷這些人生大事的人們，克服對中美文化差異的恐懼，正確理解中美稅法的差異，規劃人生，最大化實現財務目標。
黃晨是中國註冊會計師和美國註冊稅務師，精通中美稅務知識。 他表示，中美稅法有很多不同之處，希望從中國和美國財務稅務的雙重視角，幫助那些無論是生活在美國的華人，還是最近移居到美國的華人。一個人從出生到離世，會經歷需要父母撫養的嬰幼兒和青少年時期，工作掙錢養家的青壯年時期，和步入退休的老年時期，希望大家能從這本專著中獲益，更好地管理個人財務，瞭解稅務規劃的重要性，並為實現財務目標制定明智的決策。
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