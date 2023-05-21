董繼玲獲任命亞太裔國家博物館委員

董繼玲出任亞太裔國家博物館籌備委員。（ACE提供）

全美亞裔 總商會總裁董繼玲，日前被任命為亞太裔美國歷史和文化國家博物館 籌備委員，研究建立亞太裔美國歷史和文化國家博物館（National Museum of Asian American and Pacific Islander History and Culture）的可行性。

亞太裔美國歷史和文化國家博物館籌備委員會，由國會H.R. 3525立法專案成立，最初由華裔眾議員孟昭文代表提出。

該委員會由跨黨派的八名成員組成，分別由參議院多數黨領袖、眾議院議長、參議院少數黨領袖和眾議院少數黨領袖任命兩名委員。董繼玲此次是獲得參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）任命。

委員會計劃在18個月內以無償方式開展工作，目的是「向總統和國會提交可行性報告，其中包含委員會關於行動計劃建議在華盛頓特區及其周邊地區，建立和維護亞太裔歷史文化國家博物館的可行性」。

亞裔美國人和太平洋島民社區是美國發展最快的少數族群之一，也是所有少數族裔中企業擁有率最高的族群。董繼玲表示，亞裔美國人和太平洋島民族群，為美國的建設做出巨大貢獻。用博物館的方式展現亞太裔歷史和文化和貢獻，是用積極及正面的方式，銜接過去與未來，保存歷史及文化，對下一代的亞太裔有所交待。

董繼玲在國際經濟和商業發展方面擁有豐富經驗，專注於促進少數族裔小企業發展，多年來擔任全美亞裔總商會總裁兼首席執行官。她同時是國際領袖基金會（ILF）創會會長，自2000年以來一直致力於促進AAPI大學生的公民意識和公共服務。

董繼玲曾是哈佛大學肯尼迪學院艾什中心研究員。此前，董繼玲致力於促進加州 的經濟發展、貿易和就業服務。她曾任加州駐台灣台北貿易投資辦公室主任，並曾擔任加州貿易商務署國際貿易助理部長。董繼玲曾在加州參議會少數黨領袖辦公室擔任首席亞裔事務顧問。