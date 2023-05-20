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估值官:洛縣房產總值 年增5%

記者王若然╱洛杉磯報導
洛杉磯縣估值官（Assessor）潘杰夫（Jeff Prang）。（洛縣政府網站）
洛杉磯縣估值官（Assessor）潘杰夫（Jeff Prang）。（洛縣政府網站）

儘管在過去一年，房市經歷了加息，交易放緩等，但洛杉磯縣估值官（Assessor）潘杰夫（Jeff Prang）本周發布消息稱，洛杉磯縣2022至2023財年總房產價值預計增長5%多，達近2兆。

根據洛縣估值官發布的詳細估值紀錄，過去一年，房產買賣中進行的房產重新估值，讓洛縣房產價值增長了630多億元，是洛縣房產總價值上漲的第一大原因。雖然與2021年相比，洛縣房市有所降溫，但房價依然堅挺，房子中間價甚至打破歷史紀錄，達90萬元。2022年前三季度中，特別是獨棟屋的高價位，讓整個財年房產交易導致的增值依然龐大。

其次是2%的消費者物價指數（CPI）的通膨因素，讓洛縣房產增值367多億元，乃增值的第二大原因。根據加州第13號提案，房產每年因通膨增值不得超過2%。

洛縣房產價值上漲的因素，還有新建屋，與個人對房屋的裝修提升，分別貢獻約51億與26億元。

其他兩個因素包括特殊住房（Special Property Use Types），以及房屋貶值（Decline- in -Value），則分別減少3.8億和23億元。

潘杰夫說，這幾年發生很多事，包括新冠疫情，經濟變動等，房市也因此受到影響。不過今年的預測顯示，房子估價將實現連續13年上漲。這對業主和地方政府都是好事，將保證政府有足夠稅收用於公共建設。不過2022財年房市開局很好，隨後開始下降，估計這種情況將在今年持續。

2023年洛縣房產估值正式報告將在7月出爐。根據潘杰夫，洛縣2兆房產將貢獻200億元稅收，用於洛縣公共設施建設。

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