女性健康月 南加世華訪凱撒醫療中心

世華南加分會參觀凱撒醫療中心 。（記者王若然／攝影）

慶祝全國女性健康月，世界華人工商婦女企管協會南加州 分會（GFCBWSCC）在鮑爾 溫公園市（Baldwin Park）的凱瑟醫療中心（Kaiser Permanente），舉辦「企業參訪」和醫療講座活動，會員們不僅學習女性健康知識，還參訪了凱瑟醫療中心，了解到該醫院如何從小診所發展成為擁有1260萬健康計劃會員的醫療企業。

世華南加 州分會會長鄭怡薇介紹說，世華分會有「企業參訪」的傳統，適逢全國女性健康月，凱撒醫療中心開放參訪，50多位世華的執行團隊成員和會員參加，以及參加健康知識講座。「姐妹們除了在外打拼，照顧家庭，還要為自己的身體健康著想。」她說，當天的活動可以讓大家了解凱撒醫療中心的資源，知道如何找到合適的醫生。

世華南加州分會會長鄭怡薇。（記者王若然／攝影） 世華副總會長陳玲華。（記者王若然／攝影）

鮑爾溫公園市凱撒醫療中心資深副主席Eugene Cho介紹了醫院的發展史和成就。他說，鮑爾溫公園市凱撒醫療中心特別注重將不同文化融入看診，為了方便華裔病人，該醫院有很多說普通話和廣東話的醫生。而該醫院醫療設施先進，護理人員很專業，最近鮑爾溫公園凱撒醫療中心獲得了護理（nursing）屆最高榮譽：Magnet status。

家庭醫師Victor Cheng。（記者王若然／攝影） 鮑爾溫公園市凱撒醫療中心高級副主席Eugene Cho。（記者王若然／攝影） 心腦血管專家醫師Pauline Woo。（記者王若然／攝影） David Wang醫師。（記者王若然／攝影）

當天三位凱撒醫院醫生講員及主題分別是：心腦血管專家醫師Pauline Woo，講解了心腦血管疾病的危害，以及如何通過飲食和運動預防；家庭醫師Victor Cheng，介紹了乳腺癌的發現、治療和預防；David Wang醫師講述了女性穿高跟鞋的危害以及如何預防和治療。