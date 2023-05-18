金映玉選區藝術競賽 華裔生獲首獎

國會加州第40區年度藝術競賽，眾議員金映玉（右一）向徐喬安（右二）頒獎，左為得獎者家屬觀禮。（眾議員辦公室）

國會加州 第40區年度藝術競賽（Congressional Art Competition）揭曉，橙縣 約巴林達市Lutheran高中11年級華裔女生徐喬安（Joanne Xu，譯音）的作品「暮色琉森」（A Twilighted Lucerne）贏得首獎，這是一幅自畫像和拜占庭風格的作品，由丙烯顏料、馬賽克瓷磚和銀葉製成；所有國會選區的首獎作品將在國會大廳展出一年。

第40區韓裔 聯邦眾議員金映玉（Young Kim）5月5日在托斯汀社區中心舉辦頒獎禮，以表彰藝術比賽的優勝者，比賽對該選區的所有高中生開放。評委會從參賽作品中選出前三名，除首獎外，第二名「記憶的顏色」（Colors of Memory），作者是Arnold O. Beckman高中11年級學生 Branden Gong；第三名「夢想斗篷」（Dreamscape），作者是橙縣藝術高中11年級學生Athena Maldonado。

金映玉說，本選區的高中藝術家們為今年的國會藝術比賽提交作品，他們展示的創造力和技巧，給她和觀眾留下深刻印象。徐喬安的畫作描繪了一位真正藝術家的韌性和反思，她很高興未來國會的同事們和來自世界各地的成千上萬遊客，能在首都的國會大樓欣賞其畫作。