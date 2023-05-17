橙縣女網路戀愛 遭詐騙230萬

去年美國人因殺豬盤案件被騙13億元，包括不少華人。（Unsplash.com）

南加 橙縣（Orange County）一名女子，在網上結交男友，她沒想到這竟是一個愛情騙局，女子為此付出230萬的代價。

一位來自南加橙縣的女子，被騙230萬元，出於隱私原因，受害人要求不透露真實身份，在本文化名Lily。去年夏天，Lily在網上認識一個自稱住在紐約的男人，經營一家成功的家具公司，在線簡歷中，男子名叫Allen Bassam，自稱是一個成熟、穩重、有紳士風度的人。

兩人在Luxy約會網站上相識，該應用程序聲稱是一個能在「高檔社區中結識富有、成功和有吸引力的百萬富翁」的地方。這家網站表示，通過讓用戶發送帶照片的身分證件、納稅申報單來核實收入。這對Lily很有吸引力，因為她本身就是一位成功的女商人，她相信在這個網站上遇到的人都擁有巨額財富、受過高等教育。

兩人相識後不久，網上男友就要求Lily轉到Whatsapp上進行交流，而他們的在線浪漫關係也迅速升級，甚至聊到買房、結婚、生孩子等事項。

交往過程中，兩人也談及生意，男友曾問Lily有沒有投資 比特幣的經驗，並表示自己是一個金融專家，在這個領域多年投資都很成功。幾天內，Lily就被說服將錢電匯到合法的加密網站進行投資。

但事實上，這個新平台就是一個詐騙 網站，Lily的網絡情人只是在騙她的錢，五個月內，她總共電匯230萬元。就在Lily詢問投資回報時，虛擬的網絡情人再也沒有回應。

在整個詐騙過程中，男友從不曾和Lily視頻聊天，總是找各種藉口不能見面。記者嘗試聯繫兩人相識的Luxy網站，截至目前沒有得到任何回應，該網站頁面上有提醒用戶的欺詐警告，並告誡提防任何轉帳請求。