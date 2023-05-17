我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

NBA／西區冠軍戰開打 約柯奇超級大三元率金塊險勝湖人

橙縣女網路戀愛 遭詐騙230萬

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
去年美國人因殺豬盤案件被騙13億元，包括不少華人。（Unsplash.com）
去年美國人因殺豬盤案件被騙13億元，包括不少華人。（Unsplash.com）

南加橙縣（Orange County）一名女子，在網上結交男友，她沒想到這竟是一個愛情騙局，女子為此付出230萬的代價。

一位來自南加橙縣的女子，被騙230萬元，出於隱私原因，受害人要求不透露真實身份，在本文化名Lily。去年夏天，Lily在網上認識一個自稱住在紐約的男人，經營一家成功的家具公司，在線簡歷中，男子名叫Allen Bassam，自稱是一個成熟、穩重、有紳士風度的人。

兩人在Luxy約會網站上相識，該應用程序聲稱是一個能在「高檔社區中結識富有、成功和有吸引力的百萬富翁」的地方。這家網站表示，通過讓用戶發送帶照片的身分證件、納稅申報單來核實收入。這對Lily很有吸引力，因為她本身就是一位成功的女商人，她相信在這個網站上遇到的人都擁有巨額財富、受過高等教育。

兩人相識後不久，網上男友就要求Lily轉到Whatsapp上進行交流，而他們的在線浪漫關係也迅速升級，甚至聊到買房、結婚、生孩子等事項。

交往過程中，兩人也談及生意，男友曾問Lily有沒有投資比特幣的經驗，並表示自己是一個金融專家，在這個領域多年投資都很成功。幾天內，Lily就被說服將錢電匯到合法的加密網站進行投資。

但事實上，這個新平台就是一個詐騙網站，Lily的網絡情人只是在騙她的錢，五個月內，她總共電匯230萬元。就在Lily詢問投資回報時，虛擬的網絡情人再也沒有回應。

在整個詐騙過程中，男友從不曾和Lily視頻聊天，總是找各種藉口不能見面。記者嘗試聯繫兩人相識的Luxy網站，截至目前沒有得到任何回應，該網站頁面上有提醒用戶的欺詐警告，並告誡提防任何轉帳請求。

投資 南加 詐騙

上一則

曾睡街頭、住精神病院… 昔躁鬱少年攻讀碩士 變身輔導員

下一則

網紅推AI虛擬女友 千人付費聊天

延伸閱讀

愛情陷阱…南加橙縣女損失230萬 華婦也被騙200萬

愛情陷阱…南加橙縣女損失230萬 華婦也被騙200萬
母親節南加媽媽和2幼女車禍身亡 路上車輛經過不停車

母親節南加媽媽和2幼女車禍身亡 路上車輛經過不停車
橙縣台灣週醫學講座 百歲長者睡眠皆好

橙縣台灣週醫學講座 百歲長者睡眠皆好
橙縣亞裔生 獲總統學者表彰 加州共12人上榜

橙縣亞裔生 獲總統學者表彰 加州共12人上榜
橙縣台美傳統周 特技團表演獲好評

橙縣台美傳統周 特技團表演獲好評
世華工商婦女協會橙縣分會 熱鬧晚宴賀創會

世華工商婦女協會橙縣分會 熱鬧晚宴賀創會

熱門新聞

國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

2023-05-15 02:20
聖瑪利諾前加州副州長競選人Cole Matthew Harris（軻海瑞），其華人女友Cindy陳；之前兩人是以夫妻的身分出現在聖市各種場合。（本報檔案照）

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

2023-05-15 10:02
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

2023-05-09 18:04
18歲被迫離家，George憑藉自己的努力改變人生。(受訪者提供)

躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

2023-05-15 18:31
從中國大陸走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，洛杉磯就是熱門目的地之一。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱對話中國走線人 來美一周就後悔了

2023-05-09 22:28
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛