南加州5月這些地方免費玩 老少咸宜

過往LACMA爵士樂現場。（Unsplash）

5月是洛杉磯 的春夏之交，伴隨著好天氣，各項豐富多彩的活動也在進行中，更有一系列適合各年齡層的免費活動在等待民眾光臨，包括爵士樂表演、歌劇 表演、免費博物館 參觀等，精采不容錯過。

洛杉磯縣藝術博物館爵士樂表演（Jazz at LACMA）

LACMA爵士樂是全洛杉磯最佳的免費音樂表演之一，每周五晚6時（直到6月23日）可以在博物館門口的「城市之光」(Urban Light)裝置旁邊觀看演出。欣賞演出的座位先到先得，觀眾也可以在草坪上席地而坐或進行野餐。活動官網：https://www.lacma.org/programs/music?tab=jazz-at-lacma。

洛杉磯星空下歌劇（L.A. Opera Under the Stars）

想在戶外免費欣賞歌劇嗎？5月13日晚7時30分，可以在聖塔蒙尼卡碼頭（Santan Monica Pier）或 Cal State University Dominguez Hills校園內的山北草坪，欣賞在大屏幕上放映的歌劇「奧賽羅」（Otello）。現場沒有座位，記得戴上折疊椅或毯子。除了歌劇，現場還會有美食和啤酒。活動官網：https://www.laopera.org/community/opera-for-all/free-opera-broadcasts-2。

社區與團結：人民風箏節（Community & Unity: People’s Kite Festival）

5月13日下午2時起，在洛杉磯州立歷史公園(La State Historic Park），您可以免費且自由地放風箏，向風箏大師學習新的飛行技巧。您還能參加探索自然環境的藝術工作坊，並欣賞到風箏藝術家的作品。活動官網：https://clockshop.org/project/clockshops-kite-festival/。

河谷日（Arroyo Day）免費博物館參觀

在5月21日，您可以免費參觀位於洛杉磯北部的巴沙迪那（Pasadena）的五家博物館和歷史建築，包括：甘柏故居(The Gamble House) 、文化遺產廣場（Heritage Square）、 盧米斯之家（the Lummis Home）、洛杉磯警察博物館（LA. Police Museum）、 巴沙迪那歷史博物館（Pasadena Museum of History）。除了免費入場，現場還提供接駁巴士服務，以便在這五個博物館間穿梭。

赫蒙慶典（Fiesta Hermosa）

工藝品、美食、音樂、海景，5月27日至29日期間，在赫蒙沙灘（Hermosa Beach），您能免費加入一場藝術的狂歡。活動由赫蒙沙灘的商會主辦。活動官網：https://fiestahermosa.net/。