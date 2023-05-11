告非法解雇 前西柯汶那消防局長獲判賠410萬元

前西柯汶那消防局長惠索恩（Larry Whithorn）數年前對該市非法解雇提起告訴一案，洛縣陪審團5日裁定他獲得410萬元判賠。（西柯汶那消防局臉書）

巴沙迪那星報報導，前西柯汶那（West Covina）消防局長惠索恩（Larry Whithorn）數年前對該市非法解雇提起告訴一案，洛縣 陪審團5日裁定他獲得410萬元判賠。

在西柯汶那消防局工作近30年的惠索恩辯稱，他於2019年4月遭解雇，原因是年齡歧視 和報復，因他報告了一名市府專員「騷擾他，詆毀他的名字，對他進行言語攻擊，且發起運動要將他趕走」。

代理惠索恩的律師為Anna Olevsky受訪時表示，惠索恩感覺自己得到證明，「他們對待他的方式簡直是嚴重的不當行為，感謝他們給了他確實的精神和經濟傷害。」

西柯汶那市府律師杜瓦迪（Thomas Duarte）在聲明中說，「我們尊重司法程序和陪審團，我們打算提交審後動議，必要時會就此事提出上訴」。

惠索恩於1991年加入西科汶那消防局，2014年晉升消防局長。訴訟稱，這位局長聲稱他在2017年休了八個月病假後開始受到騷擾。

據稱，市府官員將其描述為一名「缺席」消防局長。同年，西柯汶那消防員協會對他投不信任票，原因是他涉嫌威脅要降級工會成員，改變他們在市政廳職責。

根據訴訟，惠索恩2018年請額外假期照顧生病的父親。訴訟並稱，市議員吳桐淮（Tony Wu）和規劃專員甘迺迪（Glenn Kennedy）在惠索恩收到實際解雇信的一年多前，便呼籲將其解雇。

2019年3月，城市要求惠索恩辭職。根據訴訟，他拒絕簽署辭職信，但三天後被解雇，其律師聲稱他並未得到適當通知或上訴機會。