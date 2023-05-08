男「梳子藏小刀」闖洛市議會 大罵梁家訓被捕

30歲的塔佛洛被警方從身上搜出一把外型是梳子，但裡面卻藏有匕首的武器。（圖片來源：LAPD Twitter）

洛杉磯 市一名30歲男子5日在洛市議會開會時，對父親是華裔、母親是西裔的市議員梁家訓（Kevin de Leon，前譯德利昂）大聲謾罵，引起騷動。之後這名男子被搜出隨身的粉色梳子內藏有一把匕首，遭到警方逮捕。

洛市警局發布新聞稿指出，5日是第三次在會議上逮捕民眾，被捕的男子塔佛洛（Samson Tafolo）是經常在洛市議會上抗議的常客。5日早上10時左右，在梁家訓上台對墨西哥的「五月節」進行演講時，他不斷的對梁家訓大罵，曾多次被警告。最後，市議會議長克雷科里安（Paul Krekorian）根據議事規則，要求在場警衛護送塔佛洛離開議會。

當塔佛洛在警局時，警察 從他身上搜出一支外型看似粉色梳子的武器，在梳子把手部分和上半部是一個可拆卸的機關，裡面竟然藏著一把匕首。被捕的塔佛洛預計6月2日過堂。

而梁家訓透過發言人向洛杉磯時報表示，他在「五月節」演講時發生的突發事件，是非常沒禮貌和丟臉。

據了解，梁家訓之所以經常受到抗議，是因為他在2022年一段被公開的秘密錄音檔內，與其他兩位前市議員的討論涉及嚴重的種族歧視 評論，受到大量譴責。另兩位市議員已被迫辭職，只有梁家訓堅持不下台。